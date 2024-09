Canarias rechaza el "castigo" estatal con los menores y critica que Clavijo no acuda a la interministerial

El portavoz del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado este lunes el "castigo" al que somete el Gobierno central a las islas con la posibilidad de llevar ante el Tribunal Constitucional el nuevo protocolo de atención a menores migrantes que lo busca es "garantizar lo mejor" a los niños y las niñas que llegan a las islas. En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha censurado que al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que solicitó intervenir "por escrito" ante la comisión interministerial de este martes, se le niegue la entrada. "No es de recibo que se arremeta contra Canarias", ha señalado, subrayando que el Gobierno reúne en pocos días a cuatro ministros para analizar el protocolo de menores de Canarias pero no para plantear "soluciones urgentes". En esa línea ha comentado que el presidente quiere "dar explicaciones" sobre la situación de "desbordamiento total" de la red de acogida en las islas pero le han respondido que "el orden del día está cerrado", pese a que este martes estará en Madrid con diversos asuntos de agenda. Cabello entiende que "la situación es de abandono y desasosiego" pero ha dejado claro que los menores "están siendo atendidos" --solo este mes han llegado 149 más-- si bien ha reconocido que el nuevo protocolo, que adapta el estatal de 2014, no se aplica en su integridad. "Estamos dando pasos", ha indicado, pero entiende que la situación no es la misma que hace un año, con una isla de El Hierro, por ejemplo con un centro con capacidad para 150 menores y que tiene 285, "y se presiona y atosiga" para que siga acogiendo menores. "Lo que hemos conseguido es que se empiece a clarificar y se haga un poco mejor, pero no se hace en detalle", ha explicado. Ha insistido en que Canarias atiende a los menores "en solitario" mientras ofrece una "mano tendida" al Gobierno, que lo ha hecho es "criticar con contundencia" tanto el protocolo de menores como el acuerdo migratorio con el PP, en el que se incluye la reforma de la ley de extranjería y cuenta con el aval de hasta 14 comunidades autónomas. "Canarias y los niños y las niñas son las víctimas, el pueblo canario no puede seguir viviendo el abandono", ha comentado. Cabello ha reconocido que le "entristece" que se reúnan cuatro ministerios para abordar el protocolo de menores y el archipiélago lleve "13 meses a la espera" del drama migratorio y tampoco se disponga de la simulación sobre la capacidad de carga que puede tener cada comunidad autónoma para que se les compense económicamente. El portavoz del Ejecutivo ha precisado también que "no se trata de dinero pero hace falta para pagar a los profesionales, las ONG y todo el sistema", y ni siquiera se ha conseguido movilizar los recursos necesarios. Así, ha descrito la crisis migratoria en el archipiélago como de "tensión máxima", con trabajadores públicos "de baja" o renunciando cargos, de ahí que se haya preguntado "cuántos centros harían falta" para garantizar la plena acogida de los menores. QUE LA UE "GIRE SU CABEZA Y MIRE A CANARIAS" En esa línea ha apuntado que "la única respuesta es modificar la ley de extranjería" y con el compromiso del PP, si ahora el PSOE "da un paso al frente" se suman 308 diputados y todas las comunidades autónomas. "Canarias no necesita más crispación ni debate jurídico", ha explicado. Sobre la visita del vicepresidente de la Comisión Europa, Margaritis Schinas, a las islas, ha indicado que el objetivo es quela UE "gire su cabeza y mire a Canarias" y conozca de primera mano cuál es la situación, al igual que ocurre con la anunciada visita del Papa Francisco. "Europa tiene que reaccionar y desarrollar el pacto de asilo, Canarias debe estar encima de la mesa y esperamos adelantar mucho con la visita", ha destacado. "Estamos extenuados, cansados, sobrepasados, ya no es crispación política. Canarias necesita una respuesta, la situación es límite, no somos capaces de garantizar la integridad de los menores ni su escolarización", ha señalado. El portavoz ha dicho también que pensaban que "era bueno" que un ministro canario, caso de Ángel Víctor Torres, coordinara la política migratoria y por ella espera que "reine la cordura" y se busque una solución por más que la interministerial de este martes sea un "jarro de agua fría".

