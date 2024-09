La Asamblea popular culmina en apoyo a Petro con una nueva cita el 19 de septiembre

Bogotá, 15 sep (EFE).- La Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad culminó este domingo tras dos días en los que miles de personas mostraron su apoyo a las reformas del Gobierno de Gustavo Petro y lo arroparon ante las denuncias de un presunto golpe de Estado y un plan para asesinarlo, ya con una próxima cita en mente el 19 de septiembre para una "gran movilización".

La Universidad Nacional acogió estos dos días a las bases populares de Petro, quienes se reunieron en mesas de diálogo para abordar temas como educación, sanidad y asuntos ambientales; así como para hacer un balance de lo logrado por el Gobierno en estos dos años y evaluar los avances en las grandes reformas sociales que la administración impulsa.

"La Asamblea concluye con un compromiso firme hacia la unidad y el poder popular", señaló el representante de la Cámara Alirio Uribe, quien participó en la reunión.

Tras dos días de diálogo, los movimientos sociales y sindicatos convocaron una nueva cita el próximo jueves 19 de septiembre para concentrarse en las calles en una "gran movilización por las reformas sociales y la defensa del Gobierno del Cambio".

Este encuentro estaba previsto como una muestra de respaldo a la agenda de Gobierno de Petro, aunque el mensaje quedó diluido con las recientes denuncias del mandatario de un golpe de Estado en su contra, así como un plan para acabar con su vida, que finalmente centraron parte de la atención, con insistencia por parte de los asistentes en este "golpe blando" o "desde las sombras".

El presidente colombiano ha arremetido contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), que investiga su campaña electoral por posibles irregularidades en su financiación, y que presuntamente sería parte del plan para derrocarlo.

El propio Petro participó el sábado en el encuentro y aseguró entre los vítores del público: "Cada vez que gano me quieren sacar; les aburre Petro, cada vez que me elige el pueblo, a tumbarme (...) Ya no se aguantan a Petro en la Presidencia".

Además, dijo que fue la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), a través del embajador de ese país en Bogotá, quien le alertó de un supuesto plan para asesinarlo antes de que acabe este año en un atentado con un camión cargado con dinamita.

En este contexto, el presidente ha instado en varias ocasiones a sus seguidores a salir a las calles ante este presunto golpe de Estado; algo que finalmente harán este jueves.