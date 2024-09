Las Hinds traen a Londres su indie-rock malasañero en el vibrante inicio de su gira global

Raúl Bobé

Londres, 13 sep (EFE).- El grupo de indie-rock madrileño Hinds arrancó su gira mundial este viernes con un vibrante concierto en Londres, justo una semana después de lanzar su cuarto álbum de estudio 'Viva Hinds'.

"Llegadas desde un bonito lugar llamado Madrid, esta noche estamos encantados de presentar a las Hinds. Esperamos que disfrutéis del show", se podía leer en el telón que acompañó al dúo formado por Carlotta Cosials y Ana García Perrote y a su banda a lo largo de la hora que duró el concierto.

Las Hinds colgaron el cartel de 'no hay entradas' en la sala Lafayette de la capital británica y aprobaron con nota el que calificaron como "su primer concierto en un local en condiciones" en el que tocaron las canciones de su nuevo álbum, tras haber hecho un par de actuaciones más íntimas en tiendas de discos de Londres y Madrid en los últimos días.

Cosials y García Perrote se presentaron con un tímido hilo de voz y cantando 'Hi, How are you' (Hola, cómo estás) ante un público londinense entregadísimo que coreo sus canciones y no dudó en saltar y bailar al son de las madrileñas cuando estas les pidieron que se sintieran libres de hacer lo que quisieran antes de interpretar, probablemente, el mejor tema del último disco, 'Boom Boom Back'.

El inglés fue el idioma predominante en el repertorio de las Hinds, lo que explica su gran éxito fuera de España, pero en sus estrofas dejaron pequeñas perlas que las devolvían constantemente a sus orígenes.

Con 'Spanish Bombs' recordaron la historia de España, con menciones a Andalucía, Federico García Lorca y la Guerra Civil, mientras que en canciones como 'Coffee' gritaron en la lengua de Shakespeare que "no hay nada más dulce que vivir en Madrid".

"Reino Unido es muy frío para los españoles", bromeó Cosials, que confesó que siempre que salían a hacer conciertos al extranjero pedían a los organizadores que se encargasen de la calefacción para evitar enfermar y dijo al público que, si acababan sudando, las culpasen a ellas.

Justo antes de comenzar a interpretar su 'Riding Solo' y su 'Stranger', las Hinds tuvieron un pequeño problema técnico del que salieron airosas gracias al desparpajo de García Perrote: "Siempre que tenemos una buena prueba de sonido, tenemos un concierto horrible. La de hoy fue normal, así que todavía estamos a tiempo de dar un buen espectáculo", comentó.

Uno de los momentos más emotivos llegó de la mano de 'Superstar', una canción que las Hinds definieron como la más dura de cantar para la banda, puesto que nace de un momento triste en el que pensaron que nunca más volverían a subirse a un escenario y habla sobre "gente que elige otras cosas por encima del amor y la amistad".

"Por favor, apoyad a vuestra banda local", dijo Perrote, que junto a Cosials pusieron el broche al inicio de su gira invitando a sus amigos a unirse con ellas a cantar la cover de Thee Headcoatees 'Davey Crockett' en el escenario, subiéndose en la batería y tirándose a un público que las manteó y gritó "Viva Hinds" hasta la saciedad.

Porque las Hinds son eso, un grupo de amigas que disfruta cantando en el escenario y lo transmite al público que las ve con su espíritu que es a la vez rockero y 'naif', porque pese a que estén a punto de embarcarse en una gira que las llevará por México, Estados Unidos, Reino Unido o España hasta mediados del 2025, siguen viviéndolo con la ilusión del que acaba de empezar en un garito de Malasaña. EFE

