Antonio Banderas regresa a sus raíces en Semana Santa tras la boda de Stella del Carmen

La iglesia de San Juan Bautista ocupa un papel central en la vida familiar y devocional de Antonio Banderas. En ese templo, tanto él como su hermano Javier fueron bautizados y allí también se realizaron los funerales de sus padres. Este vínculo especial llevó al actor, después de asistir a la boda de su hija Stella del Carmen, a regresar rápidamente a Málaga para incorporarse a una de las celebraciones más importantes para él: la Semana Santa malagueña, según informó el medio de comunicación que dio a conocer la noticia.

El Domingo de Ramos de 2026 encontró a Banderas llegando directamente desde Madrid, acompañado por su pareja Nicole Kimpel. Tal como publicó el medio, el intérprete dispuso solo del tiempo necesario para cambiarse antes de participar activamente en la procesión. Desde la iglesia de San Juan Bautista, donde la Cofradía de Lágrimas y Favores inicia su recorrido, el actor cumplió con su papel de mayordomo del trono de la Virgen María Santísima de Lágrimas y Favores, cargo que comparte con su hermano Javier y que evidencia su compromiso con las tradiciones de su ciudad natal.

La Semana Santa representa para Antonio Banderas algo más que un evento religioso. De acuerdo con lo consignado por el medio, cada año el actor prioriza esta cita en su agenda, sin importar el éxito profesional o la distancia. Pese a mantener una carrera de proyección internacional y haberse consolidado entre las celebridades de Hollywood, Banderas organiza su agenda para regresar a Málaga cada Semana Santa.

El lazo con la cofradía y las tradiciones locales no solo se manifiesta en la participación anual del actor, sino también en el ejemplo que ha transmitido a sus seres queridos. Según detalla el medio citado, Banderas ha hecho partícipes de esta devoción tanto a sus parejas como a sus hijos, incluyendo a aquellos que formaron parte de su matrimonio con Melanie Griffith, de manera que la Semana Santa ha adquirido un carácter familiar que se repite generación tras generación.

La llegada de Banderas a Málaga durante estas fechas se asocia habitualmente con una transformación en su figura pública. De acuerdo con la información publicada, en el momento en que pisa la ciudad, el intérprete deja en segundo plano su perfil de estrella internacional y se integra completamente como un ciudadano más de la capital andaluza. Reencuentros con amigos, participación en actos religiosos y actividades sociales contribuyen a afirmar ese sentido de pertenencia y arraigo.

A lo largo de los años, la implicación de Antonio Banderas en la Semana Santa ha ido más allá del aspecto ceremonial. Su vinculación constante refuerza su identidad local y el compromiso con las tradiciones de Málaga. Ejercer de mayordomo del trono y acompañar a la cofradía por las calles donde creció se ha convertido en una expresión pública de su devoción y orgullo por su tierra, según reportó la fuente que difundió la noticia.

El regreso inmediato tras un evento familiar de relevancia internacional, como la boda de su hija, refuerza la importancia personal que Banderas otorga a estas celebraciones. La costumbre de volver a Málaga durante la Semana Santa, pese a las exigencias de su carrera en el extranjero, subraya que el actor coloca sus raíces y la cultura local entre sus prioridades, tal como ha documentado detalladamente el medio responsable del reporte.