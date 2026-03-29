La selección de Kosovo recibirá una prima de un millón de euros si se clasifica para el Mundial

De acuerdo con la información difundida por el medio original, tras el triunfo de Kosovo por 4-3 frente a Eslovaquia, el ministro de Finanzas, Hekuran Murati, comunicó a través de una publicación en Facebook que el equipo nacional de fútbol recibirá 500.000 euros como reconocimiento por alcanzar la final del playoff europeo. Además, está previsto que esta decisión obtenga ratificación oficial el lunes, mientras el país se prepara para el crucial encuentro ante Turquía, que definirá el acceso al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México el próximo verano.

Tal como informó el medio, el Gobierno liderado por el primer ministro Albin Kurti se comprometió a otorgar una recompensa total de hasta un millón de euros a la selección nacional si consigue la victoria frente a Turquía en el partido que se llevará a cabo en Pristina. Esta bonificación económica constituye una medida excepcional ante la posibilidad de que Kosovo se clasifique por primera vez a un gran torneo internacional, lo que marcaría su debut absoluto en una Copa del Mundo.

La forma en que será distribuida la bonificación dentro del equipo aún no se ha definido públicamente, detalló el mismo medio. Sin embargo, las estimaciones iniciales sugieren que, considerando jugadores, entrenadores y personal técnico, la gratificación individual oscilaría entre 40.000 y 50.000 euros por persona. Si el monto final ascendiera a 1,5 millones de euros, esa cifra representaría el máximo que cada integrante podría recibir, aunque la administración no ha esclarecido los criterios definitivos para repartir el incentivo.

Kosovo, que declaró su independencia de Serbia en 2008, cuenta actualmente con una población mayoritariamente de etnia albanesa. Desde 2016, la Federación de Fútbol de Kosovo forma parte tanto de la FIFA como de la UEFA, lo que permite al país competir en torneos internacionales a nivel oficial. Hasta la fecha, la selección kosovar no ha logrado avanzar a la fase final de ningún Mundial ni de la Eurocopa en los ciclos de 2018, 2020, 2022 y 2024.

Según lo publicado por la fuente original, en la campaña de clasificación actual, Kosovo obtuvo su lugar en el playoff europeo tras concluir en la segunda posición de su grupo, solo por detrás de Suiza. Este desempeño le permitió disputar la repesca y, tras superar a Eslovaquia en un partido que finalizó 4-3, la selección nacional se ubicó a un solo paso de asegurar un puesto en el Grupo D del próximo Mundial.

En la otra llave de la repesca, Turquía obtuvo su pase a la final al vencer por 1-0 a Rumanía. El enfrentamiento decisivo entre Kosovo y Turquía determinará cuál de las dos selecciones completará el cuadro del Grupo D, donde ya figuran Estados Unidos, Paraguay y Australia, además de la selección anfitriona norteamericana.

La expectativa que genera este partido es notable, dada la oportunidad histórica que representa para Kosovo. El paso exitoso garantizaría al país su primer acceso a una cita mundialista, un logro que hasta el momento ha permanecido inalcanzable desde la admisión de Kosovo como miembro pleno en las federaciones internacionales de fútbol. Según detalló el medio citado, la iniciativa del Gobierno de Albin Kurti de premiar económicamente a sus jugadores busca reconocer el esfuerzo realizado por el equipo y estimular el espíritu competitivo de cara al compromiso más relevante del fútbol kosovar hasta la fecha.

El partido entre Kosovo y Turquía está programado para disputarse en la capital del país, Pristina. El resultado no solo condicionará el camino deportivo de la selección, sino que también representa un hito para la joven nación en el escenario deportivo internacional.