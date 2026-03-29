Extinguido el incendio de Aroche que movilizaba tres grupos de bomberos forestales

El despliegue de una autobomba y la coordinación entre tres grupos de bomberos forestales y un agente de medio ambiente marcaron la respuesta que permitió controlar el fuego en Aroche. El Plan Infoca informó, según reportó Europa Press, que a las 17:45 horas de este domingo se logró la extinción total del incendio forestal declarado durante la tarde en el municipio onubense.

Según detalló el medio Europa Press, el incendio se produjo durante el Domingo de Ramos y obligó a activar el protocolo de emergencia en la localidad de Aroche, Andalucía. La dirección de extinción del Plan Infoca comunicó a través de su cuenta de la red social X que los trabajos para sofocar las llamas requerían la intervención de varios equipos especializados, entre los cuales se encontraban tres grupos de bomberos forestales y un agente de medio ambiente.

El incendio se localizó en una zona de importante valor medioambiental. El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía explicó que, ante la magnitud del fuego, se trasladó a la zona una autobomba para fortalecer las labores de extinción y evitar la propagación más allá del área afectada, según la información facilitada por Europa Press.

El Plan Infoca mantuvo informada a la población a través de redes sociales, donde actualizó el estado de la emergencia en tiempo real, señaló Europa Press. La actuación conjunta permitió cortar el avance de las llamas y proteger las áreas colindantes, evitando mayores daños a la masa forestal y reduciendo el riesgo para los habitantes y el entorno natural del municipio.

La coordinación entre los distintos equipos desplazados al lugar resultó determinante para lograr que el incendio quedara completamente sofocado antes del anochecer, añadió Europa Press. El operativo desplegado no solo contempló la extinción directa del fuego, sino también labores de vigilancia para garantizar que no se reavivaran focos secundarios ni resurgieran incendios de menor escala.

Una vez declarado el incendio la tarde del Domingo de Ramos, la respuesta fue inmediata gracias a la presencia próxima de efectivos de Infoca y la dotación de recursos materiales como la autobomba. La presencia de un agente de medio ambiente aportó la experiencia necesaria para guiar las acciones sobre el terreno y evaluar el impacto de las llamas en la vegetación, según consignó el medio.

Europa Press subrayó que la normalización de la situación se logró tras varias horas de labores de extinción, cuyo objetivo fue frenar la expansión del fuego en una jornada de especial concurrencia en la comunidad por la celebración religiosa propia de la fecha. Los equipos permanecieron en la zona afectada para evaluar los posibles daños y prevenir nuevos incidentes, señalando la importancia del trabajo preventivo y la capacidad de respuesta de los dispositivos andaluces.