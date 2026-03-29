México

Policía cibernética alerta por fraudes de viajes en Semana Santa: así operan falsas agencias

Ciberdelincuentes ofrecen paquetes con precios bajos en redes sociales, piden anticipos y desaparecen tras el pago

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Múltiples monitores muestran un mapa holográfico de América Latina con datos de ataque y gráficos. Varias personas operan teclados en un entorno oscuro.
Los ciberdelincuentes aprovechan el interés de los usuarios por viajar para ofrecer supuestas promociones con precios por debajo del mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México advirtió sobre un incremento en fraudes relacionados con la venta de paquetes vacacionales durante el periodo de Semana Santa, una de las temporadas con mayor movilidad turística en el país.

De acuerdo con la dependencia, los ciberdelincuentes aprovechan el interés de los usuarios por viajar para ofrecer supuestas promociones con precios por debajo del mercado, principalmente a través de redes sociales y plataformas digitales.

La trama consiste en la creación de perfiles falsos que simulan ser agencias de viajes. A través de estos espacios, los responsables promocionan paquetes con descuentos limitados para generar el sentido de urgencia entre los posibles compradores.

Una vez que logran el contacto, solicitan pagos anticipados, generalmente mediante transferencias a cuentas personales. Posteriormente, envían comprobantes falsos como respaldo de la supuesta compra y, tras recibir el dinero, interrumpen toda comunicación.

El fraude suele hacerse evidente cuando la persona intenta confirmar su reservación y descubre que no existe ningún registro del viaje contratado.

Un centro de operaciones de la Policía Cibernética en el Estado de México. (Imagen: Secretaría de Seguridad del Estado de México)
Un centro de operaciones de la Policía Cibernética en el Estado de México. (Imagen: Secretaría de Seguridad del Estado de México)

Relevancia del entorno digital en el sector turístico

En este contexto, datos recientes de la consultora IMARC Group (actualizados hasta 2025) dimensionan la relevancia del entorno digital en el sector turístico. El mercado de viajes en línea en México alcanzó un valor de 9.3 mil millones de dólares en 2025 (alrededor de 168.5 mil millones de pesos) y proyecta llegar a 21 mil millones de dólares para 2034 (cerca de 380.5 mil millones de pesos), con una tasa de crecimiento anual de 9.12%.

En este avance cobran importancia el uso de aplicaciones móviles, el aumento del turismo nacional y la integración de herramientas de inteligencia artificial para personalizar la experiencia del usuario. La recuperación del sector tras la pandemia también impulsó las reservas digitales: en 2024, el país recibió 45 millones de turistas, un incremento de 7.4% respecto al año previo, con ingresos por 32 mil 960 millones de dólares (alrededor de 597.2 mil millones de pesos) y una contribución de 8.6% al PIB, además de 4.9 millones de empleos directos. Este crecimiento, junto con la preferencia por plataformas digitales, amplía el alcance de los servicios turísticos, pero también abre espacios para prácticas fraudulentas.

Verificar registro formal

Ante este tipo de casos, la SSC señaló la importancia de verificar que las agencias cuenten con registro formal, domicilio fiscal y plataformas digitales confiables antes de realizar cualquier pago. También recomendó evitar transferencias a cuentas personales y optar por métodos de pago que ofrezcan algún tipo de protección al consumidor.

Asimismo, indicó que es necesario desconfiar de ofertas con precios inusualmente bajos, especialmente durante temporadas vacacionales, y solicitar comprobantes fiscales y contratos antes de concretar cualquier operación.

Para la atención de estos casos, la dependencia puso a disposición el número telefónico 55 5242 5100, extensión 5086, así como el correo electrónico policia.cibernetica@ssc.gob.mx, a través de los cuales se puede recibir orientación o reportar posibles fraudes.

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