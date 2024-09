Ascienden a seis muertos y 160 los casos por un brote de cólera en Níger

El balance de muertos a causa del brote de cólera registrado en la región nigerina de Tahoua ha aumentado a seis, con un total de 160 casos, a pesar de que las autoridades habían indicado recientemente que la situación habría sido contenida con las medidas sanitarias puestas en marcha en la zona. Según las informaciones recogidas por el portal nigerino de noticias Actu Niger, el brote, declarado en la comuna de Karofane, afecta ya a los distritos sanitarios de Bouza, Konny y Madaoua, lo que ha llevado al director regional de Sanidad Pública, Abdoul Moumouni Abdoulaye, a reconocer que la situación es "preocupante". En este sentido, ha afirmado que las autoridades están realizando esfuerzos para contener el brote y ha advertido de que "si la epidemia persiste, existe el riesgo de que no pueda seguir bajo control", motivo por el que ha pedido esfuerzos adicionales para hacer frente al cólera. El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con el bacilo vibrio cholerae que puede provocar la muerte en cuestión de horas si no se trata, según recoge la Organización Mundial de la Salud (OMS). El organismo internacional destaca a través de su página web que el cólera es una "enfermedad de la pobreza" que "afecta a las personas con un acceso insuficiente al agua potable y a un sistema de saneamiento básico", al tiempo que afirma que "los conflictos, la urbanización no planificada y el cambio climático aumentan el riesgo de cólera".

Compartir nota: Guardar Nuevo