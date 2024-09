(Previa) Ferrari y McLaren, al ataque contra Red Bull en las calles de Bakú

El Gran Premio de Azerbaiyán, decimoséptima cita del Mundial en el circuito callejero de Bakú, inicia la cuenta atrás para la definición de los títulos con un campeonato muy apretado en el que unos Ferrari mejorados y lanzados por el triunfo del monegasco Charles Leclerc en Monza y McLaren quieren seguir dando guerra a Red Bull y el neerlandés Max Verstappen, que están sufriendo más de lo esperado. El 'Gran Circo' regresa tras un parón de dos semanas para comenzar una 'minigira' asiática antes de volar de nuevo a América, con cada vez menos carreras para el desenlace final. Al contrario de lo esperado a principios de curso, la escudería 'energética' no es tan dominante como otras temporadas, con hasta tres equipos --Ferrari, McLaren y Mercedes-- subiéndose a sus barbas. El último Gran Premio en Monza, casa del 'Cavallino Rampante', fue un ejemplo más. Un Leclerc lúcido aprovechó las batallas entre el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, segundo y tercero, para hacer enloquecer a los 'tiffosi', ante un Verstappen desesperado con su RB20 y que solo pudo ser sexto a casi 40 segundos de cabeza. La ventaja de 'Mad Max' (303) en el Mundial ya solo es de 62 puntos, ante un Norris (241) que empieza a creer en sus opciones al título, siempre y cuando en McLaren tengan claro que el británico es su gran opción. A esa fiesta se quiere 'autoinvitar' el monegasco, aunque algo más lejos en la tabla (217). Ferrari y McLaren, que podría superar a los 'energéticos' en el Mundial de Constructores, son los favoritos para la victoria en un circuito con un primer sector repleto de curvas en ángulo recto para las que es necesario un coche estable, algo que no está siendo el Red Bull en los últimos meses. Tampoco está rindiendo en zonas con giros rápidos, como la última parte de este trazado callejero, en el que las opciones de Verstappen de volver a ganar --no lo hace desde Montmeló el pasado 23 de junio, una serie de seis carreras-- parecen remotas. El tricampeón del mundo venció en 2022, su única victoria en las seis ediciones que se ha celebrado este Gran Premio, en el que no parece que vaya a ser propicio tampoco para un Sergio Pérez que se alzó con el triunfo en 2021 y el año pasado, y que necesita un buen fin de semana para reivindicarse, ahora séptimo en el Mundial (143). De los aspirantes a la victoria, además de los dos Red Bull, solo Leclerc, con un tercer puesto en 2023, se ha subido al podio en Bakú, aunque las circunstancias ahora son muy diferentes. También aspira a estar en el 'cajón' un Sainz que enlaza cinco carreras sin hacerlo, y que mirará de reojo a unos Williams --su próximo equipo-- que apelan a sus mejoras para crecer en este GP, con la presencia de la sensación Franco Colapinto. Mientras que Mercedes será una incógnita, ya que depende su rendimiento de cómo se adapta el monoplaza a cada trazado, Aston Martin si parece estar más descolgado de la zona alta, ya casi pensando en 2025, sobre todo después del anuncio de la llegada de Adrian Newey. Hasta entonces, y también en Bakú, Fernando Alonso tendrá el objetivo de entrar en Q3 y en los puntos el domingo. El bicampeón del mundo en 2005 y 2006 finalizó cuarto el año pasado en las calles de Bakú, su mejor resultado en este trazado, aunque hay que destacar su séptimo puesto en 2018 con McLaren, cuando pinchó hasta en dos ocasiones y llegó al 'pitlane' en un milagro para completar un heroico trabajo. No se esperan lluvias en Bakú este fin de semana, todo lo contrario. La parrilla se encontrará temperaturas máximas que rondarán los 30º y mínimas de 22º, con un viento que será de aproximadamente 23km/h. Sin la esprint que sí hubo el año pasado, se espera muy poca degradación en una carrera que iría a una parada con muy poco margen para la estrategia, salvo algún coche de seguridad, y en la que la paciencia se premia. -HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN 2024: -Viernes 13. Entrenamientos Libres 1 11.30. Entrenamientos Libres 2 15.00. -Sábado 14. Entrenamientos Libres 3 10.30. Calificación 14.00. -Domingo 15. Carrera 13.00.

