Ya disponible la suscripción Xbox Game Pass Estándar, con acceso a toda la biblioteca de juegos, por 12,99 euros

Xbox ha lanzado su nuevo plan de suscripción para consolas Game Pass Standard, que da acceso a toda la biblioteca de juegos de Xbox, excepto los nuevos lanzamientos desde el día uno, por 12,99 euros al mes. Xbox Game Pass es el servicio de videojuegos en la nube de Microsoft que, mediante suscripción, permite acceder a cientos de títulos de Xbox y está disponible tanto para consolas, como para PC y otros dispositivos, como móviles, tabletas o TV. Además, este formato permite el modo multijugador 'online', así como la descarga de videojuegos, e incluye otras ofertas y recompensas exclusivas para sus miembros. La compañía de videojuegos ya adelantó en el mes de julio una serie de actualizaciones para su plataforma Xbox Game Pass, entre las que incluyó el incremento de los precios para las suscripciones de las modalidades Ultimate, Core y PC, así como la introducción de un nuevo plan Estándar. Ahora, Xbox ha lanzado oficialmente el nuevo plan de suscripción Game Pass Estándar, que ofrece todas las funciones esenciales del programa Game Pass, es decir, el modo multijugador 'online', acceso a toda su biblioteca de juegos y ofertas para juegos seleccionados, tal y como ha detallado la compañía en un comunicado en su web. Esto incluye títulos populares como Halo, Age of Empires, Minecraft, Forza Horizon 5 y Tom Clancy's Rainbow Six Siege, que se podrán jugar en consola con "alta calidad". Sin embargo, el plan Estándar se diferencia de la opción Ultimate en que los jugadores no podrán acceder a los títulos nuevos desde el día de lanzamiento, sino que deberán esperar a que estén disponibles más tarde. De esta forma, el plan Estándar sustituye al antiguo plan Bñasico, y se puede contratar por 12,99 euros al mes en España. La compañía también ha efectuado la subida de precios en el resto de sus planes. De esta forma, Game Pass Ultimate cuesta ahora 17,99 euros al mes en España (en lugar de los 14,99 euros que costaba anteriormente). La suscripción a Game Pass Core tiene un precio de 6,99 euros al mes, en lugar de 5,99 euros, y la opción Game Pass para PC pasa a costar 11,99 euros (en vez de 9,99 euros).

