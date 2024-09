Scholz insta a celebrar una conferencia de paz con la presencia de Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha instado este miércoles a celebrar una conferencia de paz con la presencia de Rusia para intentar poner fin a la invasión rusa de Ucrania y ha asegurado que "ahora es el momento" de hacerlo para evitar un mayor recrudecimiento del conflicto armado. "Ahora es el momento, ahora es el momento en que tenemos que sondear qué opciones están disponibles", ha aseverado el político socialdemócrata durante un debate sobre el presupuesto público para 2025 ante el Bundestag, el Parlamento de Alemania. "Necesitamos otra conferencia de paz. Y Rusia debe sentarse a la mesa. Esa es la tarea que tenemos que abordar ahora. Hay que sondear lo que es posible", ha manifestado. Así, ha lamentado la victoria del ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en los estados federados de Turingia y Sajonia, pero ha aseverado que muchos de los votantes han apoyado a esta formación para mostrar su desacuerdo con la ayuda dada a Ucrania, una cuestión que Scholz sigue apoyando, tanto "como sea necesario". "Se hará todo lo posible para garantizar que se exploren siempre las posibilidades de tener paz, una paz justa que no sea una paz dictada, que no sea una capitulación, que respete la integridad y la soberanía de Ucrania como país invadido", ha zanjado. No obstante, sus palabras se han topado con las críticas vertidas desde la opositora de centro derecha Unión Demócrata Cristiana (CDU, por sus siglas en inglés), que acusa al canciller de retirar su apoyo a Ucrania y tratar de presionar a Kiev para que se siente a negociar.

