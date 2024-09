La Reina Letizia se salta el protocolo y muestra su lado más cariñoso y cercano en la apertura del curso escolar

La Reina Letizia ha presidido este miércoles uno de esos actos imprescindibles en su agenda año tras año, la apertura del Curso Escolar 2024/2025, que en esta ocasión -ya que cada septiembre se desplaza a una localidad diferente de nuestro país- se ha celebrado en el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria "Maestra Plácida Herranz" de Azuqueca de Henares, en Guadalajara. Su Majestad ha mostrado una vez más su lado más cercano y no ha dudado en saltarse el protocolo a su llegada, acercándose a los lugareños que se han desplazado hasta el centro escolar para recibirla entre vítores y aplausos. Sonriente, cariñosa y desprendiendo naturalidad, Doña Letizia ha apretado manos, ha saludado a unos y a otros, y ha conversado con diferentes personas, deteniéndose con una señora mayor que alababa su labor y la del Rey Felipe VI al frente de la Casa Real. Una cercanía que se ha convertido en ternura y simpatía con los más pequeños cuando ha recorrido el las instalaciones del colegio, haciendo las delicias de los niños al escuchar atentamente y con curiosidad lo que éstos le contaban entusiasmados por tener a la Reina en su cole. Un acto en el que Doña Letizia ha vuelto a apostar por el estilo 'working girl' luciendo un estilismo en tonos blanco y negro similar al que escogió el lunes durante su vuelta al trabajo tras las vacaciones de verano en el Palacio de La Zarzuela. Cómoda, sobria y sencilla sin renunciar a la elegancia que caracteriza todos sus looks, y que es muy fácil de copiar para ir a la oficina, la monarca ha combinado unos pantalones de corte recto en color negro con una blusa de estreno ideal. Un diseño de Roberto Verino con estampado de rayas muy finas de color negro, mangas abullonadas y cuello redondo, que tenía un precio de 150 euros y que actualmente está agotada. Para completar su look, la Reina ha vuelto a confiar en unas sandalias de tacón sensato, que se han convertido en sus mejores aliadas desde que se fracturó un dedo del pie el pasado mayo. Un modelo de Hugo Boss de piel negro con tiras en la parte delantera y pulsera al tobillo que tiene en más colores y aportan sofisticación sin renunciar a la comodidad.

