Grifols amplía demanda contra Gotham apoyándose en CNMV y dice que perdió a prestamistas por el asunto

Grifols ha ampliado la demanda que presentó el pasado mes de enero contra Gotham City Research y el director y fundador del fondo bajista, Daniel Yu, entre otros implicados, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, según el nuevo documento al que ha tenido acceso Europa Press, que se apoya, en parte, en las conclusiones publicadas en marzo por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía catalana se ha escudado en que desde que presentó esta demanda "los hechos relevantes han puesto de manifiesto el contraste entre el compromiso de Grifols con la transparencia y la falta de franqueza de los demandados", al tiempo que se ha felicitado por haber cerrado la operación de desapalancamiento de la china Shanghai RAAS "que había prometido al mercado". En este contexto, Grifols ha defendido que el supervisor español concluyó que la información financiera del periodo comprendido entre 2018 y 2022 de la firma de hemoderivados "no contiene 'errores significativos' relacionados con ninguna de las supuestas incorrecciones" analizadas en el informe difundido por Gotham, donde se cuestionó la contabilidad y la solvencia de la firma española. También ha reconocido ante la Justicia de Nueva York que la CNMV "sólo expresó su preocupación por el detalle y la exactitud de determinados desgloses financieros y notas explicativas para ciertos años de información, y el detalle proporcionado junto con la información del resultado bruto de explotación (Ebitda) de Grifols y el ratio de deuda sobre Ebitda". La compañía catalana no ha hecho mención a su presidente ejecutivo, Thomas Glanzmann, en la nueva versión de la demanda, así como tampoco se ha referido a su anterior auditora Deloitte y sólo ha aludido a KPMG. Por otro lado, el documento presentado por Grifols a través de sus abogados, Proskauer Rose, también se ha dirigido contra General Industrial Partners, Cyrus de Weck y sus participadas. UN "PRESTAMISTA" NO RENUEVA FINANCIANCIÓN POR RIESGO De esta nueva demanda se desprende que "una empresa en la que Grifols es un importante inversor y de la que controla múltiples puestos en su consejo de administración vio cómo su prestamista de toda la vida se negaba a renovar la financiación debido a la percepción de un riesgo crediticio". De hecho, según la información disponible, "el comité de riesgo crediticio del prestamista consideró que la empresa era un riesgo y, a su vez, se negó a renovar la línea de crédito de la empresa". También ha detallado que "el prestamista se negó a renovar la línea de crédito porque no quería ser asociado con la atención negativa de los medios de comunicación que Grifols y sus afiliados han recibido como resultado del informe de Gotham". Grifols ha explicado que este "es sólo un ejemplo" de las inversiones y relaciones comerciales de la firma catalana que se han visto afectadas negativamente por los ataques del fondo bajista. DAÑO "SUSTANCIAL" A SU REPUTACIÓN Asimismo, la empresa ha reconocido que sus accionistas "no son las únicas víctimas del esquema de los demandados", dado que "el daño a la reputación de Grifols es sustancial". Con todo, Grifols ha vuelto a solicitar un juicio con jurado, al tiempo que ha reclamado ser indemnizada por daños y perjuicios, y la concesión de cualquier otra reparación que el tribunal considere "justa y adecuada". Las acciones de clase 'A' de la compañía española subían un 3,79% en el Ibex 35, hasta los 9,578 euros, mientras que las de tipo 'B', que cotizan en el Mercado Continuo, subían un 3,11%, a 7,8 euros.

