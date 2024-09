Los teclados se exhiben en Berlín: colores pastel, de 'gaming', con letras impresas en el lateral y modos de conexión

Los teclados son algo más que ese accesorio que permite pulsar teclas y escribir y desencadenar acciones, como se ha visto en la feria de electrónica de consumo IFA de Berlín donde los fabricantes han desplegado sus propuestas más llamativas enfocadas a la personalización. Existen teclados para videojuegos, más clásicos para oficina, con o sin teclado numérico, de tipo mecánico o de membrana, e incluso inalámbricos y con retroiluminación. Las opciones en el mercado son amplias, lo que abre la puerta a encontrar uno que se adapte no solo a la necesidad sino también a la personalidad del usuario. La personalización es la propuesta que han desplegado distintos fabricantes, principalmente asiáticos, en los pabellones dedicados a ordenadores y videojuegos (10.2 y 11.2) en IFA de Berlín, donde los teclados han convivido con equipos diseñados para el juego, tarjetas gráficas y elementos como ratones y auriculares. Principalmente se han visto teclados mecánicos, que facilitan el intercambio de los interruptores, en materiales variados, que incluyen aluminio y plástico acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Estos se pueden encontrar por separado o en 'packs' -también solo de las teclas- que permiten cambiar todos con una misma estética. Mucho color pastel, en ocasiones con animales de diseño adorable o elementos asiáticos, como los Akko y KiiBoom, y también con acabados futuristas, que no se olvidan de la estética que se identifica con un producto 'gaming'. En este último, las propuestas incluyen teclados con carcasas de color plano o transparente e incluso una especie de coraza en el caso de la marca GravaStar, con ratones a juegos. Por su parte, Fl.esports ha llevado a IFA teclados 'gaming' con iluminación RGB, no solo en las teclas sino también en los laterales o todo el borde. En lo que respecta a un teclado más convencional, las propuestas buscan maximizar su utilidad: con teclado (pad) numérico integrado o como elemento aparte, con rueda o interruptores para activar distintos modos de conexión (por WiFi, por Bluetooth y por cable), y con las letras grabadas en la parte superior o en la cara inferior de la tecla, visibles con la retroluminación.

