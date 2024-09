Polonia imputa a tres bielorrusos por el desvío en 2021 de un vuelo en el que iba un destacado opositor

La Fiscalía de Polonia ha desvelado este viernes cargos contra tres ciudadanos bielorrusos por su supuesta implicación en el desvío en 2021 de un vuelo de Ryanair que fue forzado a aterrizar en territorio bielorruso y que derivó en el arresto del periodista y activista Roman Protasevich y su pareja, Sofia Sapega, que iban en el avión. El portavoz de la Fiscalía, Przemyslaw Nowak, ha indicado en un comunicado publicado a través de su página web que estas personas, que no están en territorio polaco, habrían actuado para forzar a los pilotos del vuelo --que cubría la ruta entre Atenas y Vilna-- a aterrizar en el aeropuerto de Minsk. Por ello, ha recalcado que las autoridades han emitido una orden de arresto contra ellos y ha desvelado que presentará una petición para que se emitan órdenes de arresto europeas y para que Interpol dicte un aviso rojo contra estas tres personas, identificadas como Leonid C., exdirector de la Agencia de Navegación Aérea de Bielorrusia; Yevgenia T., jefa de control de tráfico aéreo en Minsk; y Andrei AM, un oficial del KGB bielorruso. Nowak ha resaltado que las investigaciones han permitido determinar que el desvío del vuelo fue llevado a cabo a través de la entrega de "información falsa" sobre la presunta existencia de un artefacto explosivo en el aparato, lo que llevó a los pilotos a efectuar un aterrizaje de emergencia en Minsk. En este sentido, ha reseñado que las pesquisas han incluido un análisis de las conversaciones recogidas por la 'caja negra' y ha agregado que estas acciones derivaron en una privación de libertad de los 132 ocupantes del avión y en la posterior detención de Protasevich. Las autoridades bielorrusas concedieron en mayo de 2023 un indulto a Protasevich, quien había sido condenado a ocho años de prisión por varios delitos, incluido su papel en la organización de protestas antigubernamentales tras las elecciones de 2020 e "incitación al terrorismo". Por su parte, Sapega, una bloguera rusa, fue condenada en abril de 2023 a seis años de cárcel por incitación al odio, tras lo que aceptó ser extraditada a Rusia. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, anunció igualmente su indulto.

