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Un microsatélite argentino será parte de la misión Artemis II de la NASA

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Buenos Aires, 30 mar (EFE).- Un microsatélite desarrollado en Argentina será parte de la misión tripulada Artemis II que la NASA se apresta a enviar al entorno lunar, informaron este lunes fuentes oficiales.

Se trata del microsatélite Atenea, un desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina, junto a instituciones del sistema científico y tecnológico del país suramericano.

"Nos llena de orgullo que Argentina haya sido el único país de América Latina invitado por la NASA a integrar una carga secundaria en esta misión, y uno de los cuatro países seleccionados a nivel global junto con Alemania, Arabia Saudita y Corea del Sur" expresó Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de Argentina.

El Atenea, un microsatélite de 30 por 20 centímetros, fue diseñado y construido íntegramente en Argentina para obtener datos y comunicarse a 70.000 kilómetros de distancia de la Tierra con las estaciones terrenas de la CONAE en las provincias argentinas de Tierra del Fuego (sur) y Córdoba (centro).

Según informó la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Argentina, la operación implicará poner a prueba capacidades de seguimiento, recepción, procesamiento de datos y gestión remota, en un escenario de "alta complejidad técnica".

"Cada proyecto de ingeniería fortalece nuestras capacidades tecnológicas, forma recursos altamente calificados y nos vuelve un proveedor confiable para la nueva economía espacial", destacó Genua.

El lanzamiento del cohete de la misión Artemis II, que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna, está previsto para el próximo miércoles, desde el Centro Espacial Kennedy, en los Estados Unidos, fecha sujeta a condiciones técnicas, operativas y meteorológicas.

Ésta será la segunda misión de Artemis tras el vuelo no tripulado de 2022 y precede a las siguientes, en las que está previsto que los astronautas vuelvan a pisar suelo lunar en 2028 e inicien el establecimiento de la presencia permanente en el satélite natural y la construcción de la estación orbital Gateway. EFE

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