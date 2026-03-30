Charlyn Corral destaca en lista de México para enfrentar a Islas Vírgenes y Puerto Rico

México, 30 mar (EFE).- Charlyn Corral, ex de Atlético de Madrid y delantera de Pachuca, destaca en la lista de 23 jugadoras convocadas por el entrenador español Pedro López para los próximos partidos de la selección mexicana en el Clasificatorio Concacaf femenino para el Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

La selección mexicana jugará dos partidos ante su afición.

Se medirá con Islas Vírgenes el 10 de abril en el estadio Carlos Vega Villalba de Zacatecas, 8 días después se citará en el estadio Nemesio Díez de Toluca.

Además de Corral, tercera en la clasificación de goleadoras de la Liga mexicana, el seleccionador López convocó a la delantera de Tigres Diana Ordóñez, segunda de esa clasificación.

En las eliminatorias de la Concacaf, las pupilas de López han ganado con absoluta solvencia sus dos primeros partidos en el Grupo A. Por 14-0 a San Vicente y las Granadinas, y por 7-0 a Santa Lucía.

Entre las nuevas figuras de la selección mexicana destaca Aaliyah Farmer, defensora del Chicago Stars, quien con 22 años se distingue por su fortaleza física.

Tigres es el equipo que más jugadoras aporta a la selección, con 6. Le sigue Pachuca con 4.

Lista de convocadas:

Guardametas: Blanca Félix (Guadalajara), Cecilia Santiago (Tigres) y Esthefanny Barreras (Pachuca).

Defensas: Aaliyah Farmer (Chicago Red Stars-USA), Greta Espinoza (Tigres), Ivonne Gutiérrez (Cruz Azul), Karol Bernal (Monterrey), Kenti Robles (Pachuca), Kimberly Rodríguez (América), Rebeca Bernal (Washington Spirit-USA) y Reyna Reyes (Portland Thorns-USA).

Centrocampistas: Jacqueline Ovalle (Orlando Pride-USA), Alexia Delgado (Tigres), Alice Soto y Fátima Servín (Monterrey), Karla Nieto (Pachuca) y Scarlett Camberos (América).

Delanteras: Charlyn Corral (Pachuca), Jasmine Casarez (Guadalajara), Kiana Palacios (Utah Royals-USA), Diana Ordoñez, María Sánchez y Stephany Mayor (Tigres). EFE