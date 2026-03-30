El presidente de Paraguay promulga la ley que ratifica el acuerdo UE-Mercosur

Asunción, 30 mar (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó este lunes la ley que ratifica en su país el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, cuyas disposiciones comerciales entrarán en vigor de forma provisional a partir del próximo 1 de mayo.

"Asunción fue la cuna del Mercosur y hoy vuelve a ser protagonista. Promulgué la ley que aprueba el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, abriendo una etapa de enormes oportunidades para nuestro país", publicó Peña en la red social X.

La Cámara de Diputados de Paraguay dio luz verde al pacto el 17 de marzo pasado por unanimidad y convirtió al país en el último del bloque suramericano en ratificar el tratado tras la aprobación de los parlamentos de Argentina, Brasil y Uruguay.

Peña destacó en su mensaje que los productos paraguayos ingresarán "a uno de los mercados más grandes del mundo" y señaló que el acuerdo facilitará la llegada de tecnología, maquinaria e insumos europeos a "menores costos".

"Desde el Gobierno del Paraguay sabemos que este es el camino, integrar estrategias para atraer inversiones, impulsar la competitividad y generar más empleo para todos los paraguayos", complementó.

Tras 26 años de negociaciones, la Comisión Europea anunció el 23 de marzo pasado que el acuerdo comercial se aplicará de forma provisional a partir del 1 de mayo entre la UE y todos los países del Mercosur que hayan completado sus procedimientos de ratificación y lo hayan notificado a la UE antes de finales de marzo.

La entrada en vigor plena del tratado comercial dependerá, sin embargo, de la ratificación del Parlamento Europeo.

El tratado, firmado por ambos bloques el pasado 17 de enero en Asunción, la capital de Paraguay, abarcará un mercado de alrededor de 720 millones de personas y una economía conjunta estimada en cerca de 19 billones de euros (unos 22 billones de dólares).

En términos comerciales, prevé la liberalización de la gran mayoría de los intercambios entre ambas regiones y permitirá que más del 90 % de las exportaciones del bloque suramericano ingresen en el mercado europeo sin pagar aranceles.EFE