TJUE dicta que las gestiones de un notario en nombre de un propietario ruso no violan las sanciones europeas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado este jueves que las gestiones de un notario para la compraventa de un inmueble propiedad de un ciudadano ruso no viola las sanciones europeas por la invasión rusa de Ucrania, ya que no se puede considerar asesoramiento jurídico puesto que el notario "se limita a prestar un servicio público que le encomienda el Estado". El caso se produjo en Alemania donde un notario se negó a autentificar un contrato de compraventa relativo a un apartamento situado en Berlín y propiedad de una sociedad rusa, al entender que esta gestión podía contravenir las sanciones europeas que prohíben prestar servicios de asesoramiento jurídico a personas establecidas en Rusia. Después de que el tribunal regional de Berlín lo haya elevado a la justicia europea, el TJUE establece que mediante la autentificación, "el notario realiza, de manera independiente e imparcial, una función de servicio público que le encomienda el Estado". "Más allá de esta autenticación, no parece que preste un asesoramiento jurídico destinado a promover los intereses específicos de las partes", sostiene el tribunal con sede en Luxemburgo en su sentencia de este jueves. En este sentido, el TJUE indica que las tareas relativas a ejecutar un contrato de compraventa, incluyendo transferencias económicas, no implican la prestación de asesoramiento jurídico y confirma que las labores de interpretación ante una autentificación notarial tampoco suponen prestar asesoramiento jurídico sobre la transacción y, por tanto, no se ven afectadas por las sanciones de la UE.

Compartir nota: Guardar Nuevo