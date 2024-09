(Previa) España busca en Escocia el golpe casi definitivo para estar en la Eurocopa de 2025

Las selecciones de fútbol de España y de Escocia se medirán este viernes en el Tynecastle Park de Edimburgo (20.00 horas) durante la séptima jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa masculina sub-21, duelo en el que se enfrentarán los dos primeros del Grupo B y en el que una victoria supondría a la 'Rojita' un paso enorme para sellar su billete hacia ese campeonato del próximo año. Vuelve a escena la sub-21 tras el oro conquistado en los Juegos Olímpico de París. Pese a que en esa cita participaron jugadores de generaciones diferentes, hasta ocho campeones olímpicos estarán presentes en Edimburgo. Sobre el césped del Tynecastle Park, España se juega parte de sus opciones de clasificación directa para estar presente en la Eurocopa de 2025, que se disputará en Eslovaquia. Este partido verá a las dos mejores selecciones del Grupo B. A falta de cuatro jornadas, la 'Rojita' es líder con 16 puntos tras seis jornadas, tres más que los escoceses, que con un triunfo igualarían a los pupilos de Santi Denia. Sin embargo, si el triunfo fuera visitante, España pondría tierra de por medio con seis puntos de ventaja con respecto al siguiente clasificado, quedando nueve puntos en liza. Una primera plaza de vital importancia, ya que es la única que asegura la presencia en la cita de Eslovaquia, mientras que solo consiguen el pase directo los tres mejores segundos, yendo los seis restantes a un 'play-off'. Así, los de Denia necesitan al menos conseguir un empate para poder seguir manejando una renta considerable con respecto a su más inmediato perseguidor. No lo tendrá fácil España en tierras escocesas, ya que, en el partido de ida disputado en el Estadio de La Victoria de Jaén, el triunfo español llegó por la mínima con un gol de Turrientes en los minutos finales del encuentro. Además, pese al mayor control del juego de la selección española, los de Denia apenas ocasionaron problemas sobre la portería del meta escocés, Cieran Slicker. Pese a ello, España viene demostrando que es muy sólida en defensa; con un gol en contra, hasta el momento es la selección menos goleada de esta fase de clasificación. A ello se suma que en esta convocatoria debuta un central de primer nivel como el culé Pau Cubarsí; tras estar en la prelista de la Eurocopa sénior, debutar con la absoluta y ganar el oro olímpico, vestirá por primera vez la camiseta de la Sub-21. Otro que regresa tras no estar en París 2024 ni en el último parón de selecciones es Gabri Veiga. El canterano del Celta volverá a tener la oportunidad de demostrar su calidad pese a estar desarrollándose en la Liga saudí. Veiga estaba llamado a ser uno de los líderes de esta generación, algo que, pese a sus dos goles en la fase clasificatoria, no ha podido demostrar en sus últimas apariciones como internacional, donde se le ha visto menos en forma que sus compañeros. El que no estará ni ante Escocia ni frente a Hungría para el otro duelo será Fermín López. El campeón de Europa y olímpico este verano abandonó la concentración tras el primer entrenamiento por una lesión muscular. Sin él, Denia pierde a un gran referente ofensivo porque, además de generar juego, su puntería --seis goles en los Juegos Olímpicos-- lo convertían en una amenaza constante para el rival.

