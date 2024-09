Cucurella: "Ser divertido engancha con la gente"

Las Rozas (Madrid), 4 sep (EFE).- Marc Cucurella es la sonrisa que marca el paso de la selección española campeona de la Eurocopa 2024. Un fenómeno social con una identidad innegociable. La melena más conocida en la Roja desde la de Carles Puyol. "Ser divertido engancha con la gente" asegura un jugador clave en el lateral izquierdo de Luis de la Fuente y en el vestuario de un equipo que ya se marca nuevos retos.

A 'Cucu' le ha cambiado la vida de golpe. El éxito no le sorprendió, llevaba muchos años de trabajo en la sombra en su crecimiento progresivo. La afición española se volvió a enganchar a la selección en la Eurocopa de Alemania y encontró nuevos referentes. Uno en la banda izquierda por su entrega máxima en cada acción, su personalidad y por su melena.

A los clásicos disfraces en la grada de los estadios, se le sumó una peluca rizada que es su seña de identidad. "Ahora caen en gracia jugadores de otro tipo", afirma con orgullo en una entrevista con EFE en la que analiza las claves del éxito y explica cómo la canción viral que protagoniza acabó siendo mal entendida por Erling Haaland con un pique que se sitúa en el polo opuesto de su forma de entender el fútbol.

Pregunta: ¿Cómo se lleva la resaca emocional de todo lo vivido siendo tan protagonista?

Respuesta: Pues con mucha alegría, es un bonito recuerdo y siempre que salen vídeos e imágenes se recuerda con alegría. Detrás del éxito hay mucho trabajo y estoy muy contento de volver a estar con la selección, de ver a los compañeros y sentir ese buen ambiente que fue clave.

P: Lo que una competición puede cambiar la vida de un futbolista...

R: Totalmente, al final el fútbol muchas veces son momentos y hay que aprovecharlos. Tuvimos una Eurocopa en la que hicimos historia, fuimos campeones al juntarse muchos factores que se dieron después de muchos años de trabajo. Muy feliz por haber podido disfrutar y dar esa alegría a todo el país.

P: ¿Cómo se puede explicar que un lateral al que a veces se le queda pequeño el campo empezase en fútbol sala porque le iba grande?

R: (risas) Eso fue mi padre, que decía que era pequeño para jugar al fútbol 7, que me quedaba grande el campo y empezamos jugando a fútbol sala. Luego ya viví todo el proceso y, sin esas decisiones, creo que no sería el jugador que soy ahora. Todo pasa por algo y es bienvenido.

P: Para que ese todo pasa por algo se cumpla, el futbolista esconde mucho trabajo detrás del éxito

R: Al final siempre se intenta mejorar porque nadie es perfecto y todos tenemos flaquezas o puntos a mejorar. Siempre se intenta buscar la manera de seguir mejorando y no quedarte estancado porque el fútbol va evolucionando, ahora te piden cosas que antes no te pedían, así que entre todo el equipo de trabajo que tengo tomamos las que consideramos las mejores decisiones. Es verdad que hay mucho trabajo detrás. La gente piensa que vas el día de partido y juegas, pero detrás hacemos mucho trabajo. Cuando da sus frutos estás agradecido y te motiva a dar lo mejor de ti.

P: ¿A qué entrenador le debe más?

R: A Mendilibar, porque es el que me dio la oportunidad de jugar en Primera división, apostó por mí cuando no muchos creían y me dio mucha confianza. Tengo un recuerdo muy bonito de mi primera temporada en Primera.

P: ¿Por qué piensa que se ha convertido en un fenómeno social?

R: No sé, creo que por mi naturalidad y mi forma de ser alegre. Ser divertido engancha con la gente. Luego esta selección tenemos un poco de todo a nivel de caracteres y personalidades, eso ha hecho que todo el mundo que ve a la selección encuentre algún parecido suyo y hace que todos se enganchen. Muy contentos de ver lo que se ha creado y de que la gente vuelva a estar emocionada y enganchada a la selección. Es una cosa muy bonita.

P: De repente, en Alemania, vimos en la Eurocopa como a los disfraces de toreros se sumaban muchas pelucas. ¿Qué pensaba cuando las veía en las gradas con el calor que hacía?

R: Muy feliz porque es un reconocimiento. Que la gente se acuerde de ti cuando va a comprar la camiseta o cuando se ponen el outfit para el partido es muy bonito. El fútbol ha cambiado porque antes a la gente le gustaba más jugadores con más calidad, los top mundiales, y ahora caen en gracia jugadores de otro tipo. Muy contento y agradecido por ese apoyo.

P: Siempre tuvo claro que su identidad sería el pelo. Mientras que otros registran su forma de celebrar los goles, 'Cucu' convirtió en innegociable su melena

R: Al final fue natural, yo lo he llevado así desde pequeño y cuando empecé a jugar a fútbol once, éramos pequeños aún y el campo se quedaba grande. La gente que me veía el pelo ya sabía que era yo. Se fue creando que era fácil de reconocerme y ahora es parte de mí. Si me lo cambiase creo que no sería lo mismo, perdería esa esencia. Es verdad que hay jugadores que su sello es la celebración, pero para mí tener el pelo diferente te da mucho, es fácil de reconocer y marca una diferencia con los demás.

P: Esa apuesta de marketing ha acabado dando resultado por la cantidad de campañas que ha protagonizado

R: (Risas) Sí, se crearon muchas expectativa y hemos hecho lo poquito que nos han dejado. Es complicado por tema horarios y nuestro día a día, pero contento de que piensen en mí, de dar mi granito de arena para que cuando la gente lo vea se alegre o le parezca gracioso que yo salga allí. Es una cosa muy bonita.

P: ¿Cómo surge el tema de la canción de Cucurella?

R: Esa canción la hicieron hace muchos años en TikTok, se creó mucha expectación porque salía en muchos vídeos y en la selección me pidieron que la cantase. Al final no tenía otra opción, lo tuve que hacer y contento porque tuvo mucha repercusión. Es una canción que todo el mundo la va a recordar, igual que otras que quedan y te teletransportan a momentos cuando las escuchas. Esta siempre recordará a la Euro 2024. Muy contento.

P: La parte de la letra con Haaland ("tiembla, toma una galleta"), provocó que se tomara la venganza en el terreno de juego

R: Sí, también en Inglaterra se dio mucha bola a eso y son cosas que pasan. Yo estoy muy contento y creo que si a alguien le cantan una canción con su nombre es porque es un jugador top o un crack mundial, no se pondría el nombre de un jugador que no fuera conocido. Todos contentos porque él marcó y yo sigo igual de contento por ganar la Euro. Lo volvería a hacer, son cosas que pasan y queda ahí.

P: ¿No lo hablaron? Hizo unas declaraciones sorprendentes al decir que le había pedido una camiseta hace meses y luego le puso en la canción diciendo que le iba a dar "una galleta"

R: Al final en Inglaterra lo sacaron un poco de contexto y él tampoco creo que se enterase. Leía lo que ponían y se lo tomó un poco personal. A día de hoy la gente se toma las cosas muy personales, pero después tuvieron unos premios y mi compañero Palmer le preguntó por mí y todo quedó ahí. Fue una anécdota sin más.

P: A Cucurella, del que todos destacan el buen ambiente que crea dentro, es extraño verle de protagonista de una polémica

R: También le hicieron la pregunta aposta después de ganar el partido para buscar la polémica. Sin más, a mí no me afecta nada, cada uno hace lo suyo, él está marcando goles y nosotros ganamos la Euro. Cada uno tiene su vida y muy contento de que le vaya muy bien porque es un gran jugador y yo haciendo lo mío.

P: Se hizo viral en el verano una imagen de su club, el Chelsea, con 42 jugadores entrenando apretados en un gimnasio. ¿Puede aportar allí lo mismo dentro?

R: Es verdad que es difícil, aquí todo es mucho más fácil para generar buen ambiente. En el Chelsea lo intento, pero es una época de cambios en la que muchos jugadores se van y otros vienen. Yo intento dar lo mejor de mí. Una de las claves del éxito en la Euro fue el buen grupo que teníamos. En estos torneos estás todo el día juntos, nos tenemos que aguantar los unos a los otros y si no nos hubiésemos llevado bien hubiese sido complicado. Allí lo intento, me sale natural crear buen ambiente.

P: ¿Cómo es el presente de Cucurella en el Chelsea?

R: Estoy contento, creo que el entrenador que tenemos (Enzo Maresca) es muy bueno, tiene las ideas muy claras. Venimos de años de cambios de entrenadores, a ver si podemos coger estabilidad sin muchos cambios y que el míster pueda transmitir sus ideas. Necesitamos estabilidad, tenemos jugadores de mucho nivel y ojalá podamos tener esa paciencia que se necesita, esa calma, para que todo salga bien. El nivel lo tenemos, sólo falta estabilidad y que dejen trabajar a los entrenadores y los jugadores para hacer algo importante.

P: Uno de ellos es Joao Félix, ¿piensa que el Chelsea será el club en el que al fin explote?

R: Sí, los meses que estuvo dejó buen nivel. Tuvo mala suerte porque le expulsaron el primer partido en una acción desafortunada, sin querer, luego tuvo muchas ocasiones pero es un jugador que nos puede aportar mucho. En la Premier hay muchos más espacios, se puede mover y ojalá nos ayude mucho.

P: ¿Puede sufrir este grupo de jugadores de la selección el mal de la barriga llena?

R: No porque tenemos ambición. Cuando ganas algo siempre quieres más y ahora tenemos la Nations League, luego el Mundial, son cosas muy bonitas. Tenemos un grupo muy joven con mucha ambición y ganas, al final tener el privilegio de haber vivido la repercusión que tiene ganar una Eurocopa, sabiendo que tenemos más trofeos por disputar juntos. Tenemos muchas ganas y equipo para hacerlo. Si jugamos como sabemos y mantenemos la ilusión podemos hacer historia.

P: Han logrado aislarse del momento institucional de la Federación y que no afectase a lo deportivo.

R: Totalmente, al final nosotros tenemos nuestras cosas para hablar, hablamos de todo. En Inglaterra yo no veo ni la tele porque tengo todo el día puestos los dibujos y películas para los niños. Creo que eso ayuda mucho, sabemos lo que tenemos que hacer, venimos a jugar al fútbol, nos centramos en eso y lo demás queda en un segundo plano como se ha notado en la Eurocopa.

P: Nadie nos situaba entre los favoritos porque se decía que no teníamos un gran referente mundial. ¿Se nos mirará diferente ahora?

R: Es lo mejor que nos ha pasado porque las selecciones que tenían muchos jugadores conocidos es complicado tenerlos juntos y hacerlos cuadrar. Nosotros éramos mejores en lo colectivo que en lo individual, lo hemos demostrado. Desde dentro sabíamos que teníamos jugadores muy buenos y lo más importante es el equipo, da igual quien juegue y las cualidades de uno y de otro. Eso marca la diferencia, hemos hecho el mejor fútbol, muy alegre, jugamos muy bien y fuimos campeones porque lo merecimos. Quizás ahora se nos va a tener más en cuenta. No se apostaba por nosotros, fuimos pasito a pasito demostrando el nivel que teníamos y a la que se dieron cuenta ya nos habíamos plantado en las semis. Ahora la gente nos empieza a tomar más en serio. Nos hemos ganado ese respeto.

P: De los capitanes, ¿cómo es jugar con Rodri al mando de todo?

R: Rodri es un jugador especial, ya en los entrenamientos se nota. El que va con Rodri en el equipo juega diferente, no sabes por qué pero lo controla todo. Feliz de tenerlo y ojalá nos siga ayudando muchos años.

P: Y Álvaro Morata que tras sembrar la duda en la Eurocopa sobre su continuidad, las ha despejado.

R: Morata es una pieza muy importante por lo que crea dentro del grupo, por la alegría que da, es una de las mejores personas que he conocido dentro del fútbol. Siempre está a tu disposición y da igual lo que le pidas que siempre intenta ayudarte. Que siga con nosotros es una alegría, es una pieza fundamental.

P: Le costó entrar en las convocatorias y pasó a ser titular indiscutible para De la Fuente en la Eurocopa. ¿Mantenerse será más difícil?

R: Sobre todo lo difícil es llegar. En todas las posiciones el nivel en España es muy alto, hay jugadores de mucho nivel y lo más difícil es estar aquí. Una vez lo consigues, con el día a día puedes demostrar entrenando y en los partidos. Ha sido todo muy natural y fluido. Es un privilegio venir y, desde ahora, toque el rol que toque, hay que aportar. Son experiencias, es el míster el que elige según los rivales y los partidos. Estoy muy agradecido a Luis, que fue quien me dio la oportunidad y sabemos que vienen cosas muy importantes con la felicidad de poder seguir disfrutando de la selección.

Roberto Morales