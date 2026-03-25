Presentan moción de censura contra ministra de Turismo, a quien Meloni pidió su dimisión

Roma, 25 mar (EFE).- El opositor Movimiento 5 Estrellas presentó este miércoles una moción de censura contra la ministra de Turismo italiana, Daniela Santanchè, a quien la propia primera ministra, Giorgia Meloni, en un gesto inédito, pidió públicamente anoche su dimisión con un comunicado.

Ante las resistencia de la ministra a la dimisión, el M5S solicitó que la moción se incluya urgentemente en el orden del día. "Fuimos los primeros en hacerlo hace dos años, cuando estallaron los escándalos que la salpicaban, mientras Giorgia Meloni, increíblemente, seguía defendiéndola. Evidentemente, hacía falta la estrepitosa derrota en el referéndum para deshacerse de Santanchè", explicaron.

Santanchè, integrante del partido de Meloni, Hermanos de Italia, fue procesada el pasado enero por fraude empresarial y falsificación de información financiera entre 2016 y 2022 en relación con compañías de Visibilia, conglomerado empresarial del que ella misma figuraba entre las gestoras.

Tras la derrota en el referéndum sobre la reforma constitucional de la magistratura, Meloni decidió una limpieza de imagen del Gobierno y presionó para la dimisión del subsecretario de Justicia de Italia, Andrea Delmastro, tras semanas de polémica por sus presuntos vínculos con un clan mafioso.

Junto a él dimitió también la jefa de gabinete del Ministerio de Justicia, Giusi Bartolozzi, tras las críticas por haber comparado al poder judicial con "un pelotón de fusilamiento" durante un debate televisivo en la campaña del referéndum.

En una nota, la primera ministra italiana Giorgia Meloni "valoró positivamente" las decisiones de Delmastro y Bartolozzi y agradeció "el trabajo realizado con dedicación", en una nota difundida por su oficina de prensa.

Y por sorpresa, declaró que espera una decisión similar por parte de la ministra de Turismo, Daniela Santanchè, señalando que confía en que, "en la misma línea de sensibilidad institucional", comparta esta misma decisión y dimita.

La petición de Meloni resulta insólita en la política italiana, especialmente tras meses de exigencias de dimisión por parte de la oposición que la ministra había ignorado sistemáticamente.

Según los medios italianos, Meloni pidió a su ministra que se apartara voluntariamente, pero una vez más recibió una respuesta negativa y dadas las constantes afirmaciones de Santanchè de que volvería al trabajo el miércoles como si nada hubiera pasado plasmó por escrito la declaración.

En julio de 2023 ya fracasó un primer intento de la oposición por destituirla gracias a los votos de los tres partidos del Gobierno (Hermanos de Italia, la Liga y Forza Italia), mientras que en abril pasado tampoco salió adelante una segunda moción de censura.

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