El viajero de lujo mantiene sus planes en Semana Santa con Europa y Latam como destinos prioritarios

Los itinerarios de lujo hacia destinos intercontinentales están siendo reservados con una antelación que varía entre seis y nueve meses, medida adoptada mayoritariamente por personas con experiencia internacional y familias de alto perfil, quienes buscan garantizar acceso a servicios de cupo limitado y a propuestas personalizadas durante el mes de abril. Godwana Experiences, firma especializada en viajes a medida que opera dentro de VB Group, señaló que pese a la coyuntura internacional compleja, la demanda de viajes exclusivos durante la Semana Santa presenta estabilidad, con Europa y Latinoamérica ubicándose como los principales destinos para este segmento de viajeros. Según publicó Godwana Experiences, el turismo de lujo mantiene su resiliencia y consolida su presencia en estas regiones, aun frente a desafíos geopolíticos globales.

De acuerdo con el análisis difundido por Godwana Experiences, Italia encabeza las preferencias en Europa, debido a su legado patrimonial y su propuesta gastronómica, seguido por recorridos culturales en Turquía, donde los desplazamientos en barcos boutique concentran un alto nivel de interés entre los clientes de lujo. En América Latina, Brasil emerge como principal destino gracias a su diversidad natural y a la oferta exclusiva de servicios de gama alta. Perú, por su parte, sigue atrayendo a este perfil de viajeros a través de rutas especializadas en el Valle Sagrado de los Incas y en Machu Picchu, itinerarios que incluyen guías dedicados y propuestas culinarias de autor.

La firma Godwana Experiences reportó que la anticipación en las reservas responde a la necesidad de asegurar tanto privacidad como experiencias únicas, especialmente en fechas de alta demanda como Semana Santa. Según explicó la compañía, gran parte de quienes contratan estos viajes pertenecen a la alta dirección empresarial o son empresarios con una extensa trayectoria internacional. Estas personas dan prioridad a la eficiencia de sus desplazamientos y a la confidencialidad, además de esperar opciones que se adapten a necesidades específicas y ofrezcan una atención personalizada en cada etapa del recorrido.

Cristina Rodríguez Chaverri, directora de Godwana Experiences, declaró que “La Semana Santa es una ventana estratégica para realizar grandes desplazamientos sin renunciar a la privacidad ni al confort”, destacando que el actual valor diferencial en el sector radica en la excelencia técnica con la que se planifica cada itinerario y en la singularidad de los detalles que conforman las experiencias ofrecidas. Según consignó la firma, este enfoque responde a la demanda de un cliente que considera indispensable contar con un alto grado de personalización y servicios operativos eficientes mientras viaja.

El medio Godwana Experiences detalló, además, que el sector premium presentó un cambio en sus hábitos de consumo durante el periodo previo a Semana Santa. Los empresarios y familias con experiencia internacional han optado por adelantar sus reservas para los viajes de abril, lo que les permite asegurarse la disponibilidad de servicios de lujo y actividades exclusivas que, por sus características, suelen verse limitadas por la capacidad de atención y la alta demanda en temporadas específicas.

El informe difundido por Godwana Experiences también señala que la consolidación de Europa y América Latina como regiones prioritarias para el turismo de lujo obedece a la calidad y diversidad de sus propuestas. Italia atrae principalmente a quienes buscan combinar cultura, gastronomía de nivel internacional y patrimonio histórico, mientras que Turquía ha visto un incremento en los viajes temáticos relacionados con la navegación en embarcaciones privadas. En el continente americano, Brasil sobresale por sus opciones naturales y ofertas orientadas a viajeros exclusivos, y Perú continúa vigente en los circuitos premium, integrando la visita a enclaves históricos con experiencias gastronómicas diseñadas a medida y acompañadas por guías especializados.

De acuerdo con lo publicado por Godwana Experiences, el turismo de lujo se enfrenta a un contexto global desafiante, pero muestra firmeza y capacidad de adaptación, revelando una base de clientes cuyo comportamiento prioriza tanto la seguridad y previsibilidad de los servicios adquiridos como la diferenciación y exclusividad en sus elecciones de viaje.