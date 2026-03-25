Israel eleva a más de 5.000 los heridos por la guerra desatada tras su ofensiva con EEUU contra Irán

El último informe del Ministerio de Sanidad israelí señala que 120 personas permanecen hospitalizadas por heridas relacionadas con el conflicto, de las cuales doce se encuentran en estado grave. Esta cifra incluye a una persona ingresada en estado grave durante la jornada previa. Según informó Europa Press, la cantidad total de heridos a raíz de la guerra ha superado los 5.000, con 5.045 casos registrados hasta la fecha.

El medio Europa Press detalló que, solo en las últimas 24 horas, las autoridades israelíes reportaron el ingreso hospitalario de 204 personas más, resultado directo de los enfrentamientos y de situaciones derivadas de la crisis. El Ministerio de Sanidad israelí puntualizó que entre los heridos hay personas que han sufrido ansiedad y otras lesiones ocurridas cuando intentaban llegar a refugios durante los ataques. Sin embargo, el comunicado oficial no especificó las causas directas de todas las heridas reportadas.

La situación está directamente relacionada con los acontecimientos que siguieron a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero contra Irán. Según publicó Europa Press, este ataque marcó el inicio de una nueva escalada violenta en Oriente Próximo, que se produjo durante un delicado proceso de negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobre un posible acuerdo nuclear. Teherán respondió con ataques hacia territorio israelí y contra instalaciones relacionadas con intereses estadounidenses, incluyendo bases militares en la región.

El conflicto ha contribuido a un clima de tensión en el que, además de los heridos físicos, se han registrado numerosos casos de ciudadanos afectados psicológicamente, especialmente durante los momentos en que se activan las alarmas antiaéreas y la población debe dirigirse a los refugios. Europa Press consignó que las autoridades locales continúan sin divulgar información específica sobre la naturaleza de las lesiones, pero han confirmado la presión constante sobre los servicios de emergencia y hospitales en varias áreas del país.

Las repercusiones del ataque estadounidense-israelí a Irán han ido más allá de los daños inmediatos, ya que han provocado una reacción militar de parte de Irán contra varios objetivos en la zona. Europa Press reportó que tanto Israel como intereses estadounidenses en Oriente Próximo han estado bajo amenaza y han sufrido ataques secundarios en medio del creciente conflicto regional.

En este contexto, las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos se han visto obstaculizadas. Las conversaciones, que buscaban avanzar hacia un nuevo acuerdo, se desarrollaban en un entorno de alta tensión cuando se inició la ofensiva, lo que llevó a una reacción rápida y violenta desde Teherán.

El Ministerio de Sanidad israelí indica que el seguimiento de las víctimas se mantiene de manera constante, y las cifras de personas heridas han ido en aumento conforme avanza la crisis. Europa Press informó que, aunque las autoridades sanitarias han evitado ofrecer detalles sobre las condiciones específicas de los hospitalizados, la actualización diaria de los datos refleja la gravedad y persistencia del conflicto.

Las autoridades israelíes mantienen la alerta ante la posibilidad de nuevos ataques y recomiendan a la población seguir las instrucciones de seguridad. Mientras tanto, el sistema de salud enfrenta un desafío por la afluencia de casos relacionados tanto con heridas físicas como con afecciones psicológicas asociadas a la guerra y a los episodios de emergencia por ataques aéreos.

La evolución de la crisis continuará sujeta a los acontecimientos militares y diplomáticos en la región, mientras el número de personas afectadas sigue creciendo y las infraestructuras médicas y de seguridad permanecen bajo presión ante la prolongación de la violencia.