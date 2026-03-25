Comisionado DDHH de la ONU lamenta que el bloqueo de Ormuz es nefasto para los más pobres

Ginebra, 25 mar (EFE).- La interrupción del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz por parte de Irán "está afectando a las cadenas de suministro globales, con consecuencias nefastas para algunas de las personas más pobres del mundo", advirtió este miércoles el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk.

Petróleo y gas, pero también medicamentos, alimentos y fertilizantes están retenidos en esa vital ruta para el comercio global, alterando los mercados y suministros energéticos mundiales, señaló el alto comisionado en un debate urgente en el Consejo de Derechos Humanos sobre la guerra en Irán.

Ese bloqueo "tiene potencial para crear una crisis alimentaria y sanitaria grave", alertó Türk, recordando que según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) casi 45 millones de personas podrían padecer índices agudos de malnutrición si la guerra se prolonga.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas afirmó que los efectos de este bloqueo ya están siendo "destructivos" en países de bajos ingresos, especialmente en el sur de Asia, donde un Estado como Bangladés ha tenido que cerrar universidades e imponer racionamientos de combustible mientras Filipinas declaró la emergencia energética.

"La crisis también podría reducir el flujo de remesas de trabajadores migrantes que sostienen a familias y comunidades", agregó, recordando las numerosas comunidades de esos países del sur de Asia que trabajan en los del golfo Pérsico.

Türk recordó en el debate, donde estuvo presente una delegación de Irán pero no Israel y Estados Unidos (que abandonaron el Consejo en 2025), que Naciones Unidas estima que el conflicto ya ha causado pérdidas económicas por valor de 63.000 millones de dólares en la región árabe. EFE

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