Cuerpo pide comparecer el miércoles en el Congreso para presentar al nuevo gobernador del Banco de España

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha pedido comparecer este miércoles en el Congreso de los Diputados para informar sobre el candidato propuesto por el Ejecutivo a gobernador del Banco de España, en sustitución de Pablo Hernández de Cos. Según consta en la agenda del Congreso de los Diputados, el miércoles, día 4 de septiembre a las 15.00 horas, se ha convocado a la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital para acoger la comparecencia del ministro de Economía, Comercio y Empresa para informar sobre el candidato propuesto a gobernador del Banco de España. El artículo 24 de la Ley de Autonomía del Banco de España establece que antes de nombrar al gobernador, el ministro de Economía debe comparecer ante la comisión del ramo del Congreso para anunciar a la persona propuesta para el cargo. Fuentes del Gobierno han asegurado a Europa Press que desde el Ejecutivo siguen negociando con el PP la renovación de la cúpula del Banco de España. Aunque se trata de un pacto no escrito, es habitual que la renovación de los cargos del gobernador y subgobernador se acuerden entre el PSOE y el PP, de tal manera que el partido en el Gobierno nombra al gobernador y el partido de la oposición propone al subgobernador. El pasado mes de julio el Gobierno propuso al PP el nombre del actual ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, como gobernador del Banco de España en sustitución de Pablo Hernández de Cos. La propuesta de Escrivá fue rechazada por el PP por proceder del propio Ejecutivo.. Así, a la espera de conocer la propuesta del Gobierno, los 'populares' aseguran que si la persona que se proponga cumple esos requisitos de independencia, habrá negociación. Sin embargo, Bravo ha advertido de que si la persona que propone sigue siendo José Luis Escrivá, no habrá negociación. El Banco de España está sin gobernador desde junio, que es cuando Hernández de Cos concluyó su mandato. Ahora es Margarita Delgado quien se encarga de la gobernanza interina de la institución, pero esta termina su mandato el 11 de septiembre. El nombramiento del nuevo gobernador del Banco de España no tiene que ser aprobado en Consejo de Ministros, ya que produce a propuesta del presidente del Gobierno, con lo que únicamente debe ser publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Compartir nota: Guardar Nuevo