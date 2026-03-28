Agencias

Policía israelí arresta en Tel Aviv a 13 manifestantes en contra de la guerra de Irán

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Jerusalén, 28 mar (EFE) .- La Policía de Israel arrestó este sábado a 13 manifestantes, durante la dispersión violenta de una protesta en la ciudad de Tel Aviv a la que acudieron cientos de personas en oposición a la guerra contra Irán.

"Un agente de policía anunció la dispersión de la manifestación y de los alborotadores que no acataran las instrucciones policiales. Estos provocaron enfrentamientos con la policía, durante los cuales 13 manifestantes fueron arrestados", detalló hoy un comunicado policial sobre lo sucedido en la Plaza Habima en Tel Aviv.

Según medios locales, al menos otras cinco personas fueron detenidas en otra protesta en la ciudad costera septentrional de Haifa.

En el comunicado, la Policía tilda la protesta de "ilegal" ya que dice que no cumplía con las directivas que limitan el número de personas que se pueden congregar bajo el actual estado de emergencia a causa de la guerra.

Pero los organizadores de estas manifestaciones, que tuvieron lugar en decenas de ciudades de forma paralela, dicen que había refugios públicos cerca en caso de ataques de misiles de Irán.

"Activistas de derecha y la policía recibieron instrucciones de realizar arrestos y silenciar la disidencia", denunció la ONG israelí Standing Together en un comunicado, una de las entidades convocantes.

"El gobierno teme la expansión del movimiento de protesta, que este fin de semana congregó a miles de manifestantes en más de 30 lugares del país. No nos rendiremos. La protesta contra la guerra y el gobierno seguirá creciendo", añadió.

Estas manifestaciones, aún muy minoritarias, se producen cuando se cumple un mes desde que Israel bombardeara Irán el pasado 28 de marzo. En este país, al igual que en Líbano, ya han muerto más de un millar de personas, respectivamente, según las autoridades, entre ellos cientos de niños. EFE

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