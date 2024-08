Stoltenberg considera "legítima" la ofensiva ucraniana sobre la región rusa de Kursk

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, opina que la incursión del Ejército ucraniano sobre la región rusa de Kursk respondía al derecho a la autodefensa de Ucrania y que, por tanto fue --a su juicio-- "legítimo". "Los soldados, tanques y bases rusos son objetivos legítimos según el Derecho Internacional", ha firmado Stoltenberg en declaraciones al diario alemán 'Welt am Sonntag', argumentando que el objetivo de esta ofensiva no era otro que establecer una "zona de amortiguación para disuadir a Rusia de nuevos ataques a través de la frontera". "Y según el Derecho Internacional, este derecho no termina en la frontera", ha añadido el secretario, agregando que "es decisión de Ucrania (elegir) cómo defenderse". No obstante, el representante de la Alianza Atlántica ha aclarado que "Ucrania no discutió de antemano su planificación para la ofensiva de Kursk con la OTAN", por lo que, "en este sentido, la OTAN no jugó ningún papel". En la misma entrevista, Stoltemberg ha celebrado el apoyo a Ucrania de países como Alemania y ha instado a los aliados de Kiev a brindarle más ayuda para que "pueda seguir defendiéndose y finalmente ganar". "Esto es vital para que Ucrania pueda repeler la invasión rusa", ha apostillado. Ucrania inició a comienzos de mes una incursión terrestre sobre Kursk a través de la región fronteriza de Sumi. Desde entonces sus tropas han logrado tomar el control de cerca de cien localidades y 1.300 kilómetros cuadrados. El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado de que al menos 4.700 militares de las fuerzas ucranianas han fallecido en el marco de la incursión.

