Álex de la Iglesia, íntimo amigo de Rodolfo Sancho, apoya públicamente al actor tras la condena de su hijo

Íntimo amigo de Rodolfo Sancho desde hace años, Álex de la Iglesia ha sido el último en reaccionar a la condena a cadena perpetua de Daniel Sancho en Tailandia tras ser declarado culpable del asesinato premeditado y el descuartizamiento de Edwin Arrieta. El director de cine ha asistido a la premiere en Madrid de la nueva serie de Netflix, 'Respira', horas después de que la Corte de Samui hiciese pública la sentencia del cocinero español y, a pesar de lo delicado del tema por lo mal que lo está pasando el actor ante la perspectiva de que su hijo pasará el resto de su vida en una prisión tailandesa, no ha dudado en mostrarle una vez más su apoyo públicamente. "Claro que le quiero, a Rodolfo muchísimo, no tengo nada que decir que no haya dicho él. Ánimo" ha expresado, mandando su fuerza al protagonista de la serie 'Isabel' y posicionándose a su lado después de que al abandonar el Tribunal tailandés tras conocer la sentencia a cadena perpetua de Daniel asegurase con optimismo que "seguirá luchando siempre" para recurrir la condena y conseguir que en un futuro su hijo pueda ser trasladado a nuestro país para cumplir su pena en una cárcel española.

