Kamala defiende sus cambios de opinión en políticas importantes: "Mis valores no han cambiado"

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha defendido este jueves sus cambios de opinión en políticas importantes como elt tema migratorio o el medioambiental en los últimos años explicando que sus "valores no han cambiado", si bien la experiencia le ha proporcionado nuevas perspectivas. Harris, que ha explicado que sus posiciones han evolucionado desde que se postuló para la nominación presidencial demócrata en 2019, ha asegurado que como presidenta no prohibirá el 'fracking' (fracturación hidráulica) porque cree que se puede construir una "economía próspera de energía limpia" sin una prohibición. "La crisis climática es real, es un asunto urgente. Tengo muy clara mi postura", ha asegurado. La fracturación hidráulica es un método de extracción de gas que consiste en fracturar mediante agua a presión mezclada con otros elementos zonas rocosas del subsuelo en las que están alojadas las reservas de hidrocarburos. Los progresistas se han opuesto a este proceso debido a las preocupaciones por el cambio climático. En cuanto a la migración, ha sostenido que el país tiene "leyes que deben cumplirse y aplicarse" y ha señalado que es la única persona en la contienda que ha procesado a organizaciones criminales transnacionales, haciendo referencia a su pasado como fiscal general de California. Además, ha aprovechado la ocasión para culpar a su rival en la carrera presidencial, Donald Trump, de la seguridad fronteriza, señalando su oposición al proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza elaborado por varios legisladores, incluidos republicanos. Cabe mencionar que el candidato republicano ha hecho de los ataques sobre la gestión de la Administración de Joe Biden de la frontera entre Estados Unidos y México uno de sus temas principales desde que perdió las elecciones. En cuanto a política exterior, Harris ha afirmado que no cambiará la postura de la Administración Biden, reafirmando que "Israel tiene derecho a defenderse" y esa posición se mantendrá. "Tenemos que llegar a un acuerdo", ha aseverado, afirmando que está centrada tanto en sacar a los rehenes restantes como un alto el fuego. Además, ha dicho que apoya una solución de dos Estados donde los palestinos tengan "seguridad, autodeterminación y dignidad". Sus declaraciones han tenido lugar durante la primera entrevista conjunta de Harris con su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, como candidatos demócratas a la Casa Blanca. Harris se enfrentará cara a cara a Trump en el debate del 10 de septiembre en la cadena de televisión estadounidense ABC.

