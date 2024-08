El musical Malinche de Nacho Cano segura que el juzgado tenía "conocimiento" del cambio de domicilio de la investigada

El musical Malinche, que dirige Nacho Cano, ha asegurado que el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid tenía "conocimiento" del cambio de domicilio de una de las investigadas, Roxana García Drexe, y ha denunciado que CCOO de Madrid -admitido como acusación en la causa por la presunta comisión de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra los derechos de los trabajadores- "hostiga" a sus trabajadores "por cuenta del Gobierno". "Estas manifestaciones en las que el sindicato amaga con responsabilizar a esta persona de que no se haya producido la declaración de los becados ante el juez son inadmisibles, cuando CCOO sabe perfectamente que todos los investigados por la denuncia falsa de una sola exbecaria están personados en las diligencias previas mediante un escrito con fecha de 15 de julio", ha asegurado el musical en un comunicado recogido por Europa Press después de las declaraciones del sindicato tras conocerse la suspensión de la comparecencia debido a que Roxana García Drexel no había podido ser citada. Así, la organización del espectáculo añade que García Drexel había comunicado a la policía el pasado 17 de julio que se encontraría en su lugar de residencia, en México, y aseguran que esto no impedía la citación de la trabajadora imputada. "El juzgado ya tenía conocimiento del domicilio y de los datos de la investigada porque ya estaba representada legalmente y si la policía no se puso en contacto con sus representantes legales para dicha citación, sólo a ésta cabe la responsabilidad del fracaso de la vista", ha afeado Malinche. En el comunicado, el musical reitera que tanto Nacho Cano como los tres trabajadores que están siendo investigados son "víctimas" de las "irregularidades" que está cometiendo la Comisaría de Leganitos y afirman que están "encantados" de ponerse a disposición de la Justicia para que se cumplan así todas las garantías jurídicas. Además, explican que los abogados del artista "no están conformes" con la suspensión de la comparecencia de los 17 becarios mexicanos -que estaba prevista para el jueves 29 de agosto, según se confirmaba en el auto al que tuvo acceso Europa Press-. "Todos hicieron los esfuerzos necesarios para acudir al llamamiento de la autoridad judicial, poniéndose a disposición de la justicia. Por tanto, por nuestra parte, la vista se podría haber celebrado con todas las garantías", continúan para después añadir que desean que la declaración se haga antes del regreso a México de los becados, este 1 de septiembre. Finalmente, acusan a CCOO de actuar como "mamporrera correa de transmisión del Gobierno de Sánchez" para lo que consideran que es "un montaje con fines meramente políticos".

Compartir nota: Guardar Nuevo