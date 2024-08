Borrell pide que la UE no tenga "tabús" para sancionar a ministros israelíes que "incitan al odio"

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha reclamado este jueves que la Unión Europea no debe tener "tabús" y tiene que usar sus sanciones para castigar a ministros israelíes que "incitan al odio" contra palestinos, en medio del recrudecimiento de ataques de colonos violentos contra civiles en Cisjordania. De esta forma ha defendido su propuesta de sancionar al ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, y el titular de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, por sus declaraciones y apoyo a colonos violentos, asunto que estará sobre la mesa de los ministros de Exteriores del bloque en la reunión informal de este jueves en Bruselas. "Ciertamente he iniciado los procedimientos para pedir a los Estados miembros, si lo consideran apropiado, incluir en la lista de sanciones a ministros israelíes que han lanzado mensajes de odio", ha declarado a su llegada a la reunión. Según ha explicado, estos mensajes son "inaceptables" y "van claramente contra el derecho internacional", al incitar al odio contra la población palestina. Es por ello que ha reclamado que la UE "no tenga tabús" para conseguir que se respete el derecho internacional en Oriente Próximo. A juicio del jefe de la diplomacia europea, el auge de ataques contra población civil en Cisjordania es "completamente inaceptable", por lo que los ministros de Exteriores que "eleven la voz" sobre la situación que se vive en territorio palestino. En todo caso, el propio Borrell ha reconocido que no tiene capacidad de avanzar con las sanciones y que en última instancia depende de los 27 seguir adelante con la medida. Así la reunión servirá de termómetro sobre la intención de los Estados miembros de avanzar en medidas punitivas contra los polémicos ministros israelíes. LOS 27 NO APOYAN IR TAN LEJOS Y LIMITAN SANCIONES A COLONOS VIOLENTOS A su llegada a la cita varios ministros de Exteriores europeos han enfriado la opción, al limitar la respuesta de la UE a las acciones de los colonos violentos. En el caso de Bélgica, la ministra Hadja Lahbib, ha indicado que la opción de castigar a ministros del gobierno de Benjamin Netanyahu está sobre la mesa, pero ha indicado que Bélgica apoya "sanciones contra lideres de organizaciones terroristas como Hamás y contra colonos violentos". De lado de Suecia, Tobias Billstrom ha reconocido el "creciente problema" de violencia extremista en Cisjordania. "Nos lo tomamos seriamente y miramos como responder para restablecer el orden y que civiles palestinos no sean atacados", ha indicado, deslizando la opción de sancionar a más colonos violentos. "Son muy graves los movimientos que ocurrieron ayer en Cisjordania y el nivel de violencia, que es absolutamente insoportable e inaceptable", ha afirmado el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, quien ha defendido que la UE use los instrumentos a su disposición frente a Israel en el marco del Consejo de Asociación, como pidió España junto a Irlanda, algo que se acordó a nivel de los 27 pero que todavía no se ha materializado. En este sentido, Albares ha recalcado que la UE tiene que "utilizar toda la gama de medidas" a su disposición para lograr que vuelva la paz a la región, pero no ha entrado a la cuestión de imponer sanciones a Smotrich y Ben Gvir. Para su colega irlandés, Micheal Martin, el nivel de muerte y de destrucción es "chocante" e "inhumano" en Gaza. "Es una guerra contra la población. No puede haber una solución militar", ha asegurado. Así, ha dicho que Irlanda apoya la recomendación de Borrell para sancionar a organizaciones que fomentan la expansión de los asentamientos pero no la idea de sancionar a ministros israelíes.

