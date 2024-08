El CPI recalca que "la fiesta no ha terminado" en París y que serán unos "Juegos Paralímpicos espectaculares"

El Comité Paralímpico Internacional (CPI) aseguró este lunes que todos los preparativos para los Juegos de París que se inaugurarán este miércoles van por el camino correcto y que la cita será "espectacular", y recordó que "la fiesta no ha terminado" y que no les importa estar a continuación de los Juegos Olímpicos. "Nos encanta venir después de los Juegos Olímpicos, no hay mejor 'Test Event' que ese. En cualquier evento deportivo importante, los primeros días, siempre hay algunos problemas y es más fácil que se resuelvan durante los Juegos Olímpicos. Estamos perfectamente bien con celebrarlos en segundo lugar", advirtió Craig Spence, el Director de Marca y Comunicaciones del CPI, en rueda de prensa. Este tiene claro "al cien por cien" que la ciudadanía francesa estará "comprometida". "Lo hemos visto en la última semana, cuando la venta de entradas ha aumentado mucho. Tenemos una oportunidad porque muchos parisinos se fueron de vacaciones y se perdieron los Juegos Olímpicos. La fiesta no ha terminado, la fiesta más grande aún está por llegar", remarcó. Para el directivo, "la gente se quedará asombrada con lo que verá" y "se sorprenderá". "Y ese factor sorpresa atraerá a cada vez más gente. Estoy seguro de que la gente vendrá a la fiesta y se lo pasará en grande", deseó Spence, que aseguró que el CPI quiere que Paris 2024 sean unos Juegos Paralímpicos "espectaculares". "Tenemos una plataforma para hacer algo muy especial aquí. Se me puso la piel de gallina viendo los Juegos Olímpicos y pensé en el potencial de lo que podríamos hacer aquí. Tenemos todos los ingredientes como lugares icónicos increíbles o una Villa impresionante, y todo está contribuyendo a algo fenomenal", añadió al respecto. En este sentido, el Director de Marca y Comunicaciones del Comité Paralímpico Internacional remarcó que "los preparativos van muy bien" y que Paris 2024 "ha hecho un gran trabajo en la preparación de estos Juegos". "Cuando empecé en el CPI en 2010, la accesibilidad era algo que se implementaba después de los Juegos Olímpicos, esto no es el caso aquí, ha sido una prioridad", puntualizó. Spence resaltó que la Villa Paralímpica es "supercompacta" y que será "difícil encontrar un lugar más feliz en este momento" que en el hogar durante el evento de unos deportistas que "han entrenado durante años para estar aquí". "Este es el pináculo de sus carreras y cuando están felices, se obtienen actuaciones fenomenales. Creo que se verá algo muy especial aquí desde el punto de vista deportivo", advirtió. El directivo repasó algunas de las cifras de estos Juegos, con el "récord" de contar con 167 Comités Nacionales "listos para competir", tres más que en Londres en 2012 y en Tokyo 2020, a lo que hay que añadir un Equipo de Refugiados y 96 atletas "neutrales", 88 de Rusia y ocho de Bielorrusia. Además, otro "récord" y "un logro tremendo" es la participación femenina, con 1.983 deportistas, "aproximadamente el 45 por ciento" de la participación total. "Lograr casi la paridad de género en tan poco tiempo es realmente alentador", expresó Spence en relación a que la primera edición fue en 1960. "En Tokio estábamos haciendo algo por primera vez como era organizar unos Juegos Paralímpicos durante una pandemia. Todo el mundo estaba muy nervioso y el ambiente estaba lejos de ser relajado. En Pekín (Juegos de Invierno de 2022) había mucha tensión, con lo que pasó a nivel geopolítico, fue muy difícil de manejar", repasó el directivo, que confirmó que dos deportistas neutrales "no obtuvieron sus acreditaciones". "No sé quiénes son, pero hubo dos que no recibieron sus acreditaciones, fueron rechazadas", zanjó.

