El Bank of China anuncia a Ge Haijiao como nuevo presidente tras la dimisión de su predecesor

El Bank of China, una de las entidades financieras más importantes de país, ha anunciado este domingo a Ge Hiajaiao como nuevo presidente tras la dimisión por motivos personales de su predecesor, Liu Jin, después de tres años en el cargo. Liu terminó por abandonar la entidad después de ausentarse de una reunión de la junta hace unos días, según una declaración del banco recogida por la Bolsa de Shanghái y la agencia Bloomberg. Cabe recordar que el expresidente de la entidad Liu Lange fue llevado a juicio a principios de este año por aceptar más de 15 millones de euros en sobornos entre 2010 y 2023, según la Fiscalía. Liu Jin, por su parte, se incorporó al banco en 2021. Antes de eso, ocupó varios puestos en otros prestamistas chinos, entre ellos China Everbright Bank e Industrial & Commercial Bank of China Ltd.

