Previa del Real Madrid - Real Valladolid

El Real Madrid afronta este domingo ante el Real Valladolid (17.00 horas/Movistar LaLiga TV), en la segunda jornada de LaLiga EA Sports, su primer partido del curso en el Santiago Bernabéu, que espera ver brillar por primera vez vestido de blanco al francés Kylian Mbappé, todo sin la presencia del lesionado Jude Bellingham. Los de Carlo Ancelotti arrancaron la defensa del título liguero con un decepcionante empate ante el RCD Mallorca en Palma (1-1); el tempranero gol del brasileño Rodrygo fue neutralizado en la segunda mitad por el tanto del delantero kosovar Vedat Muriqi, un resultado que supo a poco al conjunto blanco en el estreno en LaLiga de su flamante estrella Kylian Mbappé. El atacante galo, después de dos partidos oficiales con la camiseta madridista -en la Supercopa de Europa, donde además anotó su primer gol, y en la competición doméstica-, vivirá por fin su primer encuentro en su nueva casa, un Bernabéu que se llenará hasta la bandera y que ansía el primer triunfo liguero de la temporada, y, si puede ser, con gol del de Bondy. Sin embargo, las primeras cabalgadas del madridista Mbappé en el estadio blanco no llegarán con la 'BMV' al completo, después de que en el entrenamiento del viernes Bellingham se produjese una lesión en el músculo delgado plantar de la pierna derecha que le mantendrá al menos un mes de baja. Los brasileños Rodrygo Goes y Vinícius, en cambio, volverán a formar en la línea atacante. Además, el empate en Son Moix se saldó también con la expulsión del francés Ferland Mendy, que deja un agujero en el lateral izquierdo que ocupará Fran García; la baja del galo y de Bellingham se unen a las de David Alaba, Eduardo Camavinga y Jesús Vallejo. El croata Luka Modric, por su parte, podría tomar el lugar en el once del centrocampista inglés para integrar la sala de máquinas madridista junto a Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde. Con Thibaut Courtois bajo palos y Dani Carvajal, Antonio Rüdiger y Éder Militao conformando el resto de la defensa junto a Fran García, el Real Madrid espera ampliar su racha de partidos sin perder entre todas las competiciones, que actualmente es de 28 -19 triunfos y nueve empates- desde la derrota en Copa del Rey frente al Atlético de Madrid del pasado mes de enero. Enfrente, el Real Valladolid, recién ascendido a Primera, quiere refrendar las buenas sensaciones de su estreno del pasado lunes ante el RCD Espanyol (1-0). Los de Paulo Pezzolano rentabilizaron el tanto de Raúl Moro en el ecuador de la primera parte y se anotaron los tres puntos. Ahora, buscan dar la sorpresa ante un rival al que no vencen desde noviembre de 2008, cuando un solitario tanto de Fabián Canobbio desbarató a los hombres entonces dirigidos por Bernd Schuster. Desde entonces, los pucelanos acumulan 15 partidos sin ganarle -13 derrotas y dos empates-. La ausencia del centrocampista Anuar, por una hernia inguinal, es la única con la que tendrá que lidiar el técnico uruguayo, que se mantendrá a la espera de si sus dos últimas incorporaciones, el exmadridista Juanmi Latasa y Mario Martín, pueden participar mientras se trabaja en su inscripción. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Militao, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Modric; Rodrygo, Vinícius y Mbappé. REAL VALLADOLID: Hein; Luis Pérez, Boyomo, Javi Sánchez, Rosa; Cömert, Amallah, Meseguer; Amath, Raúl Moro y Sylla. --ÁRBITRO: García Verdura (C.Catalán). --ESTADIO: Santiago Bernabéu. --HORA: 17.00/Movistar LaLiga TV.

