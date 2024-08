El ex secretario general del PLD anuncia su candidatura para sustituir a Kishida al frente del partido

El ex secretario general del Partido Liberal Democrático de Japón y ex ministro de Defensa Shigeru Ishiba ha anunciado este sábado su candidatura para liderar al partido en las próximas elecciones que decidirán al sustituto del primer ministro, Fumio Kishida, al frente de la formación, en unos comicios que garantizan virtualmente a su triunfador el cargo de la Jefatura de Gobierno del país, dada la mayoría parlamentaria de la que disfruta la agrupación. Kishida anunció la semana pasada que no intentaría seguir como líder en aras de una renovación interna que viene forzada por los bajos índices de popularidad, después de que el PLD se viese salpicado por varios escándalos sobre el presunto uso irregular de fondos. Se espera que la votación final tendrá lugar el 27 de septiembre. Ishiba es el segundo candidato que anuncia su participación en las elecciones después de que lo hiciera el pasado lunes el exministro de Seguridad Económica, Takayuki Kobayashi. Se tratará de la quinta vez que Ishiba, de 67 años de edad y un auténtico veterano de la política japonesa, comparece a los comicios para liderar al partido en lo que espera que se trate de "la culminación de 38 años de carrera política", ha hecho saber en un discurso en la prefectura de Tottori, en el oeste del país, recogido por la cadena pública NHK. De todas formas, será la semana que viene cuando comience el torrente de candidaturas al liderazgo del PLD, entre ellas muy posiblemente las del ministro de Transformación Digital, Taro Kono, la del exministro de Medio Ambiente Shinjiro Koizumi (hijo del ex primer ministro japonés Junichiro Koizumi y uno de los grandes favoritos), el secretario jefe del Gabinete, Hayashi Yoshimasa, y el actual secretario general del partido, Toshimitsu Motegi. De momento solo hay una mujer como posible candidata en la carrera, la actual ministra de Seguridad Económica, Sanae Takaichi, según las quinielas que recoge la radiotelevisión pública japonesa, quien está a punto de recabar los 20 diputados que necesita para ratificar su solicitud.

Compartir nota: Guardar Nuevo