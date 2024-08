Condenado el exsubdirector de los servicios secretos colombianos por torturas psicológicas a una periodista

El juez décimo penal del Circuito Especializado de Bogotá ha condenado al exsubdirector del ahora extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, los servicios secretos colombianos), José Miguel Narváez Martínez, a 150 meses de prisión (12 años y 5 meses), por la tortura psicológica a la que sometió a la periodista Claudia Julieta Duque. La periodista recibió amenazas de muerte, fue perseguida y sometida además a seguimientos entre el 23 de julio de 2001 y el 18 de diciembre de 2004 tras haber publicado varias noticias que relacionaban al DAS con el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón el 13 de agosto de 1999 en Bogotá, informa la cadena colombiana W Radio. En la sentencia de 83 páginas, el juez reiteró que desde 2014, la Fiscalía General de la Nación había ordenado a través de la resolución de acusación contra Narváez Martínez compulsar copias para investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por la tortura agravada de la que fue víctima la periodista Duque. El juez añadió que si la compulsa de copias no dio lugar a una investigación contra el exsenador Uribe, la fiscal general Luz Adriana Camargo, deberá explicar las razones de dicha omisión. "En caso de que la orden no se haya cumplido, solicitar a la señora Fiscal General de la Nación que informe las razones de aquella omisión", explica el texto. Narváez Martínez deberá pagar una multa de 1.200 salarios mínimos mensuales, es decir, 1.560 millones de pesos (unos 345.000 euros) y quedará inhabilitado por el mismo tiempo que permanezca privado de libertad. Además deberá indemnizar a la víctima con más de 126 millones de pesos (unos 28.000 euros) "por concepto de daños morales subjetivados". Igualmente, el juez confirmó el delito de lesa humanidad del que fue víctima Duque cuando ejercía su labor de reportera por parte de agentes del extinto DAS. En la sentencia se niega además la suspensión condicional de la pena a Narváez Martínez y la prisión domiciliaria, por lo que deberá ingresar en la prisión que determine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La periodista, Duque, ha celebrado la condena por las torturas psicológicas que afectaron para siempre su vida y la de su familia. "Este caso estuvo a punto de morir el sueño de los injustos, y hoy llega a sentencia gracias al tesón y la fuerza de mi abogada Dora Lucy Arias", ha publicado, según recoge la emisora. "Estoy llorando, aún no leo la sentencia, pero sin duda esto es el más grande acto de justicia que logramos mi familia y yo. También se compulsan copias para que se investigue a otros funcionarios que, de acuerdo a las pruebas, tuvieron responsabilidad en los actos de tortura", ha añadido. El DAS, un organismo especializado en tareas de Inteligencia y Contrainteligencia, fue disuelto en 2011 bajo el mandato del entonces presidente Juan Manuel Santos, en buena parte por el escándalo por las interceptaciones ilegales de llamadas durante el Gobierno de su predecesor, Álvaro Uribe Vélez.

Compartir nota: Guardar Nuevo