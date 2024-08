San Martín se prepara para un nuevo Gobierno de coalición tras las elecciones anticipadas

San Juan, 20 ago (EFE).- La parte neerlandesa de la isla caribeña de San Martín (Sint Maarten) se prepara para un nuevo Gobierno de coalición ante la falta de una mayoría absoluta, según los resultados preliminares difundidos este martes tras las elecciones anticipadas.

Estas elecciones anticipadas se celebraron este lunes debido al colapso del Gobierno de coalición encabezado por el primer ministro, Luc Mercelina.

El reparto inicial indica que el Movimiento Resistente Unificado de San Martín (URSM, en inglés), el Partido Democrático (DP) y la Alianza Nacional (NA) lograron tres escaños cada uno.

El Partido del Progreso (PFP) y el Partido Popular Unido (UP), lograron dos escaños cada uno, mientras que los restantes dos asientos fueron ganados por otros dos grupos políticos.

El Parlamento cuenta con 15 escaños y son necesarios ocho para contar con mayoría.

Según estos datos preliminares, el URSM y el DP lograron un escaño más que en las pasadas elecciones, mientras que la AN -de la ex primera ministra Silveria Jacobs- y el UP perdieron uno.

Mercelina, líder de la URSM, fue el político que recibió más votos, con un total de 1.315.

La presidenta de la oficina central de votaciones, Nathalie Tackling, declaró que ya había informado al gobernador, Ajamu Baly, de los resultados preliminares y detalló que de los 22.750 votantes registrados, votaron 13.828, lo que supone una participación del 60,78 %.

Asimismo, Tackling indicó que los resultados son preliminares y están sujetos a verificación por parte de la Oficina Central de Votaciones, que celebrará una reunión pública el 26 de agosto.

San Martín había celebrado elecciones el pasado 11 de enero, tras las cuales se formó un Gobierno cuatripartito con Mercelina al frente.

Sin embargo, el Gobierno se derrumbó 18 días después, cuando un legislador, Kevin Maingrette, abandonó la coalición para unirse a la oposición y Mercelina se vio obligado a disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas.

El pasado 27 de mayo, Maingrette retiró su apoyo a la oposición y volvió a expresar su respaldo a la Administración de Mercelina, a pesar de seguir siendo independiente, pero las elecciones se mantuvieron según lo previsto.

La pequeña isla de San Martín está dividida en dos, siendo el norte el territorio francés de Saint Martin y el sur, la parte neerlandesa de Sint Maarten. EFE

es/ea/mv/afcu