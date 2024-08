Petro desautoriza al jefe del Ejército colombiano en su intención de retomar los bombardeos contra el ELN

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha rechazado la posibilidad de reanudar los bombardeos de la aviación contra objetivos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región de Chocó, como había planteado el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Militares colombianas, el almirante Francisco Cubides. "Esos bombardeos se adelantarán en la medida que las condiciones de las operaciones se den y que no haya ninguna afectación a la población civil", dijo Cubides, según recoge el diario colombiano 'El Tiempo'. Petro ha reaccionado contundentemente a la iniciativa. "Inventarse que el comandante de las Fuerzas Militares va a bombardear al ELN cuando es posible la paz es llevar a jóvenes a la muerte solo por destruir la política de paz de un Gobierno", ha argumentado. Sin embargo, previamente el ministro de Defensa, Iván Velásquez, había afirmado en una entrevista con 'El Tiempo' que "los bombardeos no están prohibidos porque si la inteligencia del Estado determina que en un campamento no hay menores, tienen la autorización para bombardear". Por su parte, la delegación de paz del Gobierno en los diálogos con el ELN ha indicado que "la reactivación de bombardeos como respuesta al inaceptable paro armado del ELN en el Chocó no contribuye a la protección de la población civil ni a la paz". El ELN ha anunciado este domingo el fin del paro armado declarado en el departamento de Chocó desde hace una semana a partir de este lunes, 19 de agosto, a primera hora de la mañana. La guerrilla había ordenado así el cese de toda la actividad económica y de tránsito para proteger a la población civil de las operaciones ofensivas. En esta zona de Colombia la guerrilla se enfrenta recurrentemente con el Clan del Golfo en lo que las autoridades consideran una disputa territorial.

