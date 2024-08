El Gobierno de Malí anuncia la muerte de dos profesores que habían sido secuestrados por hombres armados

El Gobierno de Malí ha anunciado este domingo la muerte de dos profesores malienses que habían sido secuestrados por "hombres armados no identificados" en el municipio de Abeibara, ubicado en la región de Kidal, en el noreste del país africano. El Ministerio de Educación ha señalado que los dos profesores son docentes en el Centro de Animación Educativa de Niafunké, en el centro del país. Las víctimas han sido identificadas como Bokary Kiso Mokoum, director de escuela en Arabebe, y Ousmane Daou, director de escuela en Gundam. Ambos fueron secuestrados el jueves sobre las 22.00 horas y sus cuerpos han sido hallados este sábado. "El ministro condena enérgicamente este acto atroz. Expresa su profunda compasión a los familiares de las víctimas y reza por el eterno descanso de los dos maestros", reza un comunicado publicado en el perfil de Facebook de la cartera ministerial. El citado comunicado no da más detalles, por lo que no se especifica ni las circunstancias de su muerte ni el lugar en el que se encontraron sus cuerpos. Por otro lado, ningún grupo se ha atribuido todavía la responsabilidad de sus muertes. Malí y el resto de los países del Sahel han experimentado un recrudecimiento de la violencia, tanto yihadista de manos de las ramas de Al Qaeda y Estado Islámico, como de tipo intercomunitario, en medio de las denuncias sobre abusos por parte del Ejército y los mercenarios desplegados por el Grupo Wagner en apoyo a Bamako para hacer frente a la inseguridad.

