La UNRWA denuncia que la zona "humanitaria" establecida por Israel se ha reducido a un 11 por ciento de Gaza

La agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, la UNRWA, ha denunciado este sábado que la llamada "zona segura" establecida por el Ejército de Israel para que cientos de miles de desplazados palestinos se refugien de sus ataques contra Hamás se ha reducido a solo un 11 por ciento de la extensión total del enclave. Esta zona se encuentra en el suroeste de la Franja de Gaza y es el destino de los palestinos evacuados a la fuerza por Israel. El enclave tiene una extensión total de 360 kilómetros cuadrados, por lo que este área de protección ocuparía solo 39,6 kilómetros cuadrados. Sucede no obstante que el Ejército israelí ordenó ayer una evacuación de varios sectores dentro de la zona humanitaria, especialmente en Al Mauasi, y ahora mismo amenaza con partir el área en dos mitades, algo que ocurrirá si Israel decide eliminar uno de los tres sectores costeros que enlazan el norte y el sur de la zona de protección. Esta disminución del territorio, denuncia la UNRWA este sábado, no hace sino alimentar el "caos y el miedo entre la población desplazada", que "no tiene ningún lugar seguro a dónde ir".

Compartir nota: Guardar Nuevo