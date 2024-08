La Liga Árabe reprocha no haber sido invitada al diálogo en Suiza sobre la paz en Sudán

El Cairo, 15 ago (EFE).- La Liga Árabe, integrada por 22 países incluido Sudán, reprochó este miércoles el no haber sido invitada a las conversaciones para una tregua en la guerra civil sudanesa, iniciadas ayer en Ginebra con el patrocinio de Estados Unidos.

En un comunicado, la Liga recordó que su presencia en el diálogo sobre la paz en Sudán debe ser respetada "de conformidad con la resolución 2736 del Consejo de Seguridad de la ONU, de junio de 2024" para poner a la guerra que en poco más de un año ha provocado en el país africano una de las peores catástrofes humanitarias del planeta.

El organismo panárabe destacó también "la necesidad de armonizar los esfuerzos árabes, africanos e internacionales para lograr la paz" en ese país.

Además de la ONU y el anfitrión, EE.UU invitó al diálogo en Suiza a la Unión Africana y a países como Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, así como a las partes en conflicto; el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y el Ejército regular sudanés, si bien este último no ha enviado delegación a Ginebra.

El objetivo es buscar una fórmula para llevar a las partes a aplicar un entendimiento alcanzado en mayo de 2023 en Arabia Saudí, denominado "Declaración de Yeda" que incluía una tregua y compromisos de las FAR y el Ejército de facilitar el ingreso de ayuda y el libre movimiento de civiles y personal humanitario.

El Ejército, cuyo máximo líder, Abdelfatah al Burhan, es también jefe del Consejo Soberano que gobierna en Sudán, dijo esta semana que "no ve necesidad" de asistir a las reuniones de Ginebra al considerar que las FAR "tienen que aplicar sus compromisos según el acuerdo de Yeda", en particular la "retirada de las ciudades".

En este contexto, la Liga Árabe reiteró la necesidad de "respetar de forma completa la seguridad, soberanía y la integridad territorial (de Sudán), y de preservar sus instituciones nacionales, a la vanguardia de las cuales se encuentran las Fuerzas Armadas sudanesas, e implementar plenamente la Declaración de Yeda, del 11 de mayo de 2023".

El enviado de EE.UU para Sudán, Tom Perriello, dijo esta semana que guardaba la esperanza de que la cúpula militar de Jartum cambiara de opinión y apareciese en Ginebra, donde el plan es que las conversaciones duren diez días.

También el secretario de Estado de EE.UU, Antony Blinken, llamó por teléfono el miércoles a Al Burhan para que cambie de postura y envié a sus representantes a Suiza, según el Departamento de Estado estadounidense.

La guerra de Sudán, iniciada en abril de 2023, ha causado la muerte de decenas de miles de personas, y la peor ola de desplazados en el mundo.

La cifra total de desplazados internos ha llegado a los 10,7 millones de personas, el 20 % de la población de este inmenso país de África, mientras que otros 2,3 millones han cruzado la frontera a países vecinos, según la ONU. EFE

fa/amr/alf