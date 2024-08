Sean Price Williams dirige 'The Sweet East': "Trump ganó la primera vez porque que hacía reir a la gente"

El cineasta Sean Price Williams ha asegurado que el expresidente estadounidense Donald Trump, que repite candidatura a la Casa Blanca, ganó sus primeras elecciones en 2017 porque "hacía reir a la gente", algo que para él es muy "desafortunado". "Siento que necesitamos reírnos mucho más. La razón por la que Trump ganó la primera vez fue porque era la única persona que hacía reír a los estadounidenses. Eso es muy desafortunado. Necesitamos gente que nos haga reír, pero que sean cómicos. Los políticos deben ser políticos", ha señalado en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno de su primera película, 'The Sweet East', en los cines desde este 14 de agosto. Williams ha asegurado que su película se puede calificar como una comedia que le hubiera gustado ver cuando era joven y lamenta que en estos momentos "no hayan muchas buenas películas de risa". "Ahora creo que las películas que dicen ser de comedia no tratan el género como tal. Yo no conecto con ninguna", ha comentado. En su primera película, el realizador ha contado con la participación de Talia Ryder, Jacob Elordi, Ayo Edebiri y Simon Rex, entre otros. En ella, Williams realiza un retrato de la actual sociedad estadounidense, bajo el lema de que 'todo puede pasar', y por eso se muestran a personajes tan distintos como un supremacista blanco o extremistas religiosos árabes. "Mi guionista (Nick Pinkerton), que no es un supremacista blanco, entiende cómo la obsesión con la historia y demás puede hacer que tengas miedo a los cambios que ocurren con la inmigración y cómo ese tipo de intelecto puede deformarse", ha explicado. La película comienza con la protagonista (Talia Ryder) escapándose en un viaje del instituto, para emprender un viaje por varias ciudades de Estados Unidos, inspirado en la marcha de Williams de su casa cuando era joven. "Me encantaría que esta película inspirara a muchos adolescentes a huir de sus casas. Yo me escapé de mi familia y me alegro de haberlo hecho porque si me hubiera quedado, hubiera tenido una vida muy triste", ha reconocido. "Yo vivo en Nueva York, y Nueva York solía ser un lugar al que la gente se escapaba porque no encajaban en su lugar de origen. Creo que mucha de la tristeza viene de la gente que se siente atrapada en casa o con sus familias. Quiero inspirar a la gente a salir de su entorno, dejar a su gente y encontrar a su gente real, encontrar a sus familias reales, sus nuevas familias, sus amigos", ha añadido.

Compartir nota: Guardar Nuevo