El Gobierno colombiano amenaza con suspender el alto el fuego si la guerrilla no libera a 60 militares

El Gobierno colombiano ha advertido este domingo a la guerrilla del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de que suspenderá el alto el fuego pactado en lo que respecta al Bloque Jorge Suárez Briceño si no son liberados los 60 soldados retenidos en San José del Guaviare desde hace ya tres días. "La continuidad del secuestro de los soldados en San José del Guaviare obligará a replantear el cese al fuego con el bloque Jorge Suárez Briceño. La prórroga por 3 meses, vigente hasta el 15 de octubre, se debe suspender si no existe real compromiso de parte de ese grupo ilegal", ha advertido el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, en su cuenta en la red social X. El comandante de las Fuerzas Militares colombianas, el almirante Francisco Cubides, ha responsabilizado al Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las FARC, a cargo de Alexánder Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', de la retención de estos soldados. Por su parte, alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, ha explicado que se ha celebrado este mismo domingo un consejo de seguridad en el que se ha abordado que hay unos 650 miembros de la Guardia Campesina a la que se atribuye el secuestro de los militares. Estos guardias habrían cercado a los militares. "Yo llegué al consejo de seguridad y expuse lo que solicita la guardia campesina. Ellos piden la presencia de delegados de varios ministerios como Defensa, Interior, Agricultura, Educación y Minambiente para la solución de varias problemáticas que tienen en el territorio", ha relatado Rodríguez. Para esta visita y para la retirada del Ejército han dado un plazo de 36 horas. Buscan así que el Ejército se retire de la zona porque "no quieren enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las disidencias y quedar ellos en la mitad". "La comunidad quiere, que como alcalde, le de un alcance nacional a sus peticiones. Ellos quieren que les resuelvan temas locales, que el Estado se vea en el territorio", ha explicado al diario colombiano'El Tiempo'. Rodríguez ha subrayado que los soldados "no están secuestrados", toda vez que los soldados se pueden mover "pero el protocolo no se los permite". El alcalde ha traslado esta postura durante el consejo de seguridad, en el que han participado también el gobernador de Guaviare, Yeison Rojas, y representantes de la Fuerza Pública. "Yo les pedí que le dieran alcance a las peticiones", ha remachado.

