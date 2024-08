La argelina Imane Khelif y la taiwanesa Lin Yu-ting, nombradas abanderadas en la ceremonia de clausura

La argelina Imane Khelif y la taiwanesa Lin Yu-ting, medallistas de oro en boxeo en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, han sido nombradas abanderadas de la ceremonia de clausura por sus respectivos comités olímpicos nacionales. Khelif, campeona olímpica en la categoría de -66 kg, portará la bandera argelina junto con el atleta de 800 metros Djamel Sedjati este domingo por la noche en la ceremonia de clausura de Paris 2024. Mientras que Lin encabezará al equipo taiwanés, conocido como China Taipei en los Juegos, en el Stade de France junto al velocista de 200 metros Yang Chun-han. Ambas púgiles han sido protagonistas en los Juegos en el debate sobre el derecho de Khelif y Lin a competir después de que ambas fueran descalificadas de los campeonatos del mundo de 2023 por no superar los controles de género, que incluían análisis de sangre y otras pruebas de la IBA, pero no pruebas de testosterona. Sin embargo, la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), no está reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI), entidad de la que depende entonces la competición de Boxeo en los Juegos y que defiende que las dos deportistas compiten en categoría femenina porque en su pasaporte consta que nacieron mujeres. Además, argumentaron que durante años han competido contra otras mujeres --incluso en Tokio hace tres años--.

Compartir nota: Guardar Nuevo