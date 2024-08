Periodistas marroquíes indultados llaman a la liberación "del resto de activistas"

Rabat, 10 ago (EFE).- Los tres periodistas marroquíes Omar Radi, Suleiman Raisuni y Taoufik Bouachrine, que fueron indultados el pasado 30 de julio por el rey Mohamed VI con motivo del 25 de su entronización, llamaron este sábado a la liberación "del resto de activistas" encarcelados como los seis detenidos de las revueltas del Rif de 2016 y el abogado y ex ministro Mohamed Ziane.

Los tres reporteros lanzaron este llamamiento durante un mitín en el que fueron homenajeados este sábado en Rabat por la Asociación Marroquí de Derechos Humanos y colectivos de defensores de derechos humanos de diferentes tendencias.

"Nuestra liberación es una iniciativa real noble que puso fin a nuestro sufrimiento", indicó el periodista Taoufik Bouachrine -condenado en 2018 a 15 años de cárcel por agresión sexual a varias mujeres-, quien también denunció la "campaña de difamación" de la que fue objeto con el resto de periodistas y activistas.

En el mismo sentido, el periodista Suleiman Raisuni -que fue condenado en 2021 a 5 años de cárcel por asalto sexual a un homosexual- pidió al Gobierno "desmantelar la prensa de difamación" y señaló que su liberación significa "un alegría incompleta porque excluye la liberación del resto de detenidos políticos", refiriéndose a los presos rifeños y al abogado hispano-marroquí Ziane.

Bouachrine, Raisuni y Omar Radi -condenado en 2021 a 6 años de cárcel por violación a una periodista colega- denunciaron que su detención fue "política" y manifestaron su esperanza de que su liberación sea "el comienzo de una nueva etapa para la prensa y las libertades" en el país.

El pasado 30 de julio, Mohamed VI decretó indulto a 2.476 personas, entre ellas los tres periodistas -cuyas condenas fueron criticadas por ONGs como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras-, y activistas como el historiador Maati Monjib, en una iniciativa que supuso un "gesto humano", explicó entonces a EFE una fuente del Ministerio de Exteriores marroquí que aseguró que la medida "no anula los derechos de las víctimas ni de las partes civiles".

Asimismo, el director de Asuntos Penales e Indultos del Ministerio de Justicia de Marruecos, Hicham Mellati, dijo a EFE que el indulto "no borra el delito" y "se relaciona únicamente con la pena y no con los derechos civiles de terceros ni con la indemnización", al tiempo que añadió que este indulto "no será el último".

Por su parte, la Asociación Marroquí de Derechos de las Víctimas saludó en un comunicado la iniciativa de la gracia real y apuntó que la medida "no significa una absolución" de los tres reporteros de los delitos cometidos. EFE

rb/amg

(foto) (vídeo)