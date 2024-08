Condenan a 20 años de cárcel por "agredir a un agente de la ley" a uno de los asaltantes al Capitolio en 2021

La Justicia estadounidense ha condenado este viernes a 20 años de prisión a un hombre de California acusado de "agredir a un agente de la ley con un arma peligrosa" durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, ha informado el Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos. El condenado es David Dempsey, un varón de 37 años natural de Santa Ana (California), cuya pena contempla 240 meses de prisión, 36 meses de libertad supervisada y un pago de 2.000 dólares (unos 1.830 euros) "en concepto de restitución por el juez federal de distrito Royce C. Lamberth", ha explicado el DoJ un comunicado. Dempsey, que fue arrestado por el FBI en California el 26 de agosto de 2021, "viajó a Washington, DC, con otras personas desde su casa en California y, en la mañana del 6 de enero de 2021, asistió a la manifestación 'Stop the Steal' en el Ellipse". Una vez en la ciudad, el californiano "se unió a la multitud" e "interrumpieron la sesión conjunta del Congreso de EEUU convocada para determinar y contar los votos electorales relacionados con las elecciones presidenciales de 2020", añade la nota, que refleja cómo el acusado intervino en "el lugar de algunos de los ataques más violentos contra las fuerzas del orden el 6 de enero". A este respecto, las autoridades judiciales han señalado que "durante más de una hora, el acusado David Dempsey asaltó con saña e hirió a los agentes de Policía que defendían el túnel de Lower West Terrace con una variedad de utensilios que transformó en armas"; convirtiéndose en "uno de los alborotadores más violentos" en el escenario del asalto al Capitolio, según los fiscales. Dempsey es una de las más de 1.488 personas que, según el Departamento de Justicia, han sido acusadas por delitos relacionados con la irrupción en el Capitolio estadounidense desde el 6 de enero de 2021, unos hechos cuya investigación sigue en curso. Este 2024 se han cumplido tres años desde que una turba de seguidores de Donald Trump irrumpiera en la sede del Capitolio de Estados Unidos para detener la sesión que confirmaba el triunfo de Joe Biden en las presidenciales de 2020. Desde entonces se han emitido cientos de sentencias, si bien el colofón --que no el final-- a la ya mayor investigación del Departamento de Justicia estaría en una eventual condena al expresidente republicano como instigador de los hechos.

