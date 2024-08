Ucrania ataca Lípetsk, en el interior del territorio de Rusia

Al menos nueve personas han resultado heridas en la madrugada de este viernes en la región rusa de Lípetsk (en el interior del oeste de Rusia, a unos 400 kilómetros de la frontera con Ucrania) por una serie de ataques aéreos de Ucrania que han provocado el incendio de un aeródromo militar y forzado la evacuación de cuatro municipios tras un "ataque masivo" efectuado por aproximadamente un centenar de drones, 75 de los cuales han sido interceptados por Rusia. "Durante la pasada noche, en un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista con vehículos aéreos no tripulados contra objetivos en el territorio de la Federación rusa", ha explicado el Ministerio de Defensa ruso en su canal de Telegram, los sistemas de alerta de defensa aérea han interceptado y destruido 75 vehículos aéreos no tripulados". Horas después, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania indicaba que el ataque, efectuado por aviones no tripulados, ha alcanzado "almacenes de bombas aéreas guiadas y otras posiciones cerca del aeródromo". "Hemos observado varios focos de ignición, así como un fuerte incendio en este aeródromo, donde hay varios aviones rusos Su-34, Su-35 y MiG-31 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas", ha hecho saber el Estado Mayor en su mensaje en Telegram, donde ha indicado que espera recabar más detalles en las próximas horas. El Ministerio de Emergencias regional ruso ha confirmado por su parte la declaración de un incendio "en el aeródromo militar Nº3", en la región. El Ministerio de Defensa de Rusia ha especificado que los drones derribados se han repartido de la siguiente manera: 26 sobre Bélgorod, 19 sobre Lípetsk, siete sobre Kursk, cinco sobre Briansk, cuatro sobre Voronezh, uno sobre Oriol, cinco sobre Crimea y ocho sobre el mar Negro. Además, han destruido siete embarcaciones no tripuladas dirigidas hacia Crimea. El gobernador de Lípetsk, Igor Artamonov, ha ordenado la evacuación de cuatro municipios (Koptsevi Jutor, Fedorovka, Yakovlevka y Tinkovka) para garantizar la seguridad de los residentes y "eliminar las consecuencias de la detonación de objetos explosivos". Por ello, ha informado de que se han preparado una decena de centros de alojamiento temporal. Asimismo, ha señalado que las defensas aéreas están funcionando y ha pedido a la población que permanezca en un lugar seguro. Además, ha indicado que el tráfico ha sido detenido y se restablecerá una vez se de por terminada la alerta, tal y como ha indicado a través de su canal de Telegram. "Los objetos explosivos han detonado lejos de edificios civiles", ha asegurado, si bien una infraestructura energética ha resultado dañada y se han producido cortes de suministro eléctrico, razón por la que los expertos han "iniciado" los trabajos de restauración. Por otro lado, el gobernador en funciones de la región de Kursk, Alexéi Smirnov, ha informado en Telegram sobre el derribo de cuatro misiles y de cuatro drones sobre el territorio poco después de informar sobre la activación de las alertas por bombardeos. El aumento de la tensión ha provocado el desplazamiento de unos 3.000 residentes a otras áreas cercanas, si bien la situación se encuentra bajo control, tal y como han confirmado fuentes del Gobierno local.

