Agencias

Irán advierte de “humillante captura” de soldados de EE.UU. en caso de un ataque terrestre

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Teherán, 29 mar (EFE).- Irán lanzó este domingo una dura advertencia a Estados Unidos de que cualquier operación terrestre contra el país terminará con la “humillante captura” de sus tropas, que serán “alimento para los tiburones del golfo Pérsico”.

“La agresión y la ocupación no traerán más que una humillante captura, el desmembramiento y la desaparición de los agresores, y los soldados estadounidenses serán buen alimento para los tiburones del golfo Pérsico”, advirtió el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central de Jatam Al Anbia, que coordina el Ejército regular con la Guardia Revolucionaria, según informó la agencia Tasnim EFE

ash/vh

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