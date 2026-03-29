Bombers recibe 170 avisos por el fuerte viento en Catalunya hasta las 10.30 horas de este domingo

A las 9 horas del domingo, el tejado de la nave de la brigada municipal en la Región de Emergencias Centre se desprendió nuevamente debido al fuerte viento, según informó Europa Press. Este incidente forma parte de una serie de impactos provocados por el temporal en Cataluña, donde los Bombers de la Generalitat recibieron un total de 170 avisos entre las 20 horas del sábado y las 10:30 horas del domingo por problemas asociados a las fuertes ráfagas.

De acuerdo con la información de Europa Press, la mayoría de las alertas se concentraron en la Región de Emergencias de Girona, que contabilizó 150 avisos. Entre los hechos más notables se encontró el incendio forestal de pequeña magnitud que se produjo en la Escala a las 21:42 horas del sábado. Además, en la mañana del domingo, se reportó la caída de objetos sobre vehículos en Vall-llobrega y Palamós, según detallaron los Bombers en una publicación en la red social X citada por Europa Press.

Las emergencias no se limitaron a Girona. La Región de Emergencias Centre acumuló nueve avisos, incluyendo el caso del desprendimiento del tejado en la brigada municipal. Las regiones de Lleida, Metropolitana Sur, Tarragona y Terres del Ebre también contabilizaron incidentes, con tres, dos, tres y tres avisos respectivamente, informó el medio citado.

El servicio de emergencias 112 gestionó, hasta las 10:00 del domingo, 231 llamadas relacionadas con los efectos del viento, generando 161 expedientes, según reportó Europa Press. La mayor proporción de estos requerimientos provino de municipios como Castell-Platja d'Aro, que sumó veintiuna incidencias, la Escala con catorce casos y Palamós con doce.

Los datos recogidos muestran que, además de incendios menores y caídas de elementos sobre automóviles, la intensidad del viento alteró estructuras municipales y representó riesgos materiales, lo que mantuvo activos a los servicios de emergencia en distintas zonas de Cataluña. Este conjunto de incidencias refleja el impacto extendido del temporal en el noreste peninsular durante el fin de semana.

Los reportes recopilados por Europa Press reflejaron una concentración significativa de emergencias en áreas costeras y localidades cercanas, particularmente en la provincia de Girona, donde los vientos alcanzaron intensidades que provocaron daños en instalaciones y alteraciones en la vida cotidiana de residentes. Las intervenciones de los Bombers y la respuesta del sistema de emergencias 112 buscó mitigar las consecuencias y garantizar la seguridad de la población afectada por el evento meteorológico.